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ألونسو تكلم مع أوكون حيال خطة الانضمام إلى رينو

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ألونسو تكلم مع أوكون حيال خطة الانضمام إلى رينو
11-07-2020

كشف إستيبان أوكون أن فرناندو ألونسو قد أرسل له عدة رسائل يتكلم فيها عن خططه بمساعدة رينو للتقدم إلى الأمام خلال الموسم المقبل للفورمولا واحد.

تمّ تأكيد عودة ألونسو إلى الفورمولا واحد مع فريق رينو للموسم المقبل، حيث سيحل الإسباني بديلاً عن دانيال ريكاردو ليجاور أوكون.

وكشف أوكون أنه وخلال الساعات الأولى من إعلان توقيع العقد، كان بطل العالم مرتين يتكلم معه.

وحين سُئِل عن وجهة نظره بانضمام ألونسو، أجاب: "إنه عامل محفز جداً، جداً. لقد تكلمنا عبر الرسائل البارحة، إنه يودّ العودة بالفعل".

وأكمل: "لقد تكلمنا عن الفرصة للمواسم التالية، وكيف أن المنافسة متقاربة حالياً. أعتقد أنها فرصة جيدة للقيام بعمل جيد في حال عملنا معاً بشكل متناغم".

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وبالرغم من أن علاقة ألونسو لم تكن مثالية مع زملائه في الماضي، لكن أوكون لا يرى مشكلة في ذلك.

حيث قال: "حتى الآن ما أعرفه عن فرناندو أنه شخص لطيف جداً. لقد تكلمنا لمرات عديدة عندما كان يشارك في السباقات، وتبادلنا الرسائل قبل انضمامه إلينا. لكنه بالفعل يود العودة".

وأكمل: "إنه يودّ دفع المشروع إلى الأمام. وهو يعي تماماً ما نحتاجه وما هي فرصنا. أنا واثق للغاية أننا سنكوّن تحالفاً رائعاً معاً".

وحين سُئِل إن كان يشعر بأن ضم ألونسو قرار صائب، أجاب أوكون: "حسناً، أنا مسرور للغاية بتواجده هنا بالطبع كزميل لي".

وأكمل: "العمل مع أسطورة مثله لهو معيار رائع لي. سأكون قد زاملتُ سائقين قويين: دانيال وفرناندو. لهذا أنا مسرور للغاية".

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من جهة أخرى، ومع تحمس ريكاردو لرؤية ألونسو مجدداً على الحلبة، لكنه نفى التكهنات بأنه سيتخلى عن سيارته لمساعدة الإسباني في تحضيراته.

فقال: "كلا. لقد سمعت التكهنات. إنه لا يحتاج أية مساعدة. ولا يبدو أن سرعته قد خفت بالرغم من عمره".

وأكمل: "موسمه الأخير في الفورمولا واحد كان قوياً. النتائج لم تكن حاضرة، لكنه كان يستخلص كل إمكانيات السيارة، وذلك دليل واضح على قوته".

واختتم: "لا أعتقد أنه بحاجة للمساعدة. لا أدري إن كان سيتواجد خلال بعض السباقات أم لا. لا مشكلة بتواجده أو حضوره الاجتماعات أو تقديم آرائه. لكن فيما يتعلق بالقيادة، فإنني سأقدم أفضل ما لدي".

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