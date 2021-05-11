ألونسو: تقديم كل ما لديّ ليس كافيًا الآن للتفوق على أوكون "المثير للإعجاب"

ما يزال ألونسو في مرحلة التأقلم ضمن عودته إلى الفورمولا واحد هذا العام ضمن صفوف فريق ألبين، حيث تأخّر خلف زميله في التصفيات في ثلاثة من السباقات الأربعة الأولى في 2021.

لكن وبينما استفاد أوكون بالتأكيد من تأقلمه واستقراره داخل صفوف ألبين، بعد موسم صعب بعض الشيء في 2020، إلّا أنّ ألونسو ما يزال يُشيد بالعمل الذي يقوم به الفرنسي.

فقال: "أعتقد بأنه سائق جيّد، وبوسعنا رؤية ذلك. كما أنّه يقدم أداءً جيّدًا جدًا، ويتكامل الآن بشكل تام مع الفريق".

وأضاف: "لقد تواجد على منصة التتويج العام الماضي في البحرين، في المرحلة الأخيرة من الموسم، والآن يخوض نهايات أسبوع مثالية. وذلك أمر جيّد للغاية".

وتابع: "ما يحققه الآن مثير للإعجاب. حيث أقدم 100 بالمئة مما لديّ ومن الواضح بأن ذلك ليس كافيًا للتواجد ضمن مستواه في الوقت الحالي، لذلك عليّ أن أواصل التحسّن".

مع ذلك يرى ألونسو أنه ليس من المفاجئ أن يمتلك أوكون الأفضلية عليه في الوقت الحالي، وذلك كون التاريخ الحديث للفريق مليء بالأمثلة على قيام السائقين الحاليين بعمل أفضل من الوافدين الجُدد.

فقال: "لقد تحدثنا حول ذلك نوعًا ما، إذ توقعنا هذا السيناريو بعض الشيء. فعندما انضم كارلوس (ساينز) إلى رينو، لم يكن سريعًا مثل (نيكو) هلكنبرغ. وأتذكر أنه في السباقات الأولى كان دانيال (ريكاردو) أبطأ من نيكو في 2019، لكنه كان جيّدًا جدًا ضمن عامه الثاني في 2020".

وأكمل: "كان إستيبان يعاني العام الماضي مع دانيال، وبات جيّدًا في عامه الثاني. لذلك يبدو بأنّ ذلك فريق مختلف بعض الشيء عن الآخرين وتحتاج لأن تتأقلم معه بشكل جيّد. أحاول فعل ذلك في أسرع وقت، لكنني لست قلقًا للغاية. سيأتي ذلك قريبًا، إذا لم يكن قد حدث بالفعل، كوننا في إيمولا عبرنا خط النهاية سويًا، وكذلك في بورتيماو".

هذا وبالرُغم من خوض ألبين سباقًا صعبًا في برشلونة بعد تصفيات مشجّعة، يعتقد ألونسو بأن الفريق غادر إسبانيا ولديه سبب للشعور بالرضا.

فقال: "كانت نهاية الأسبوع إيجابية للغاية بوجه عام. كنا تنافسيين في بورتيماو، ولكننا لم نعلم إذا ما كان ذلك في هناك فقط، على تلك الحلبة تحديدًا. لكن في برشلونة، كنا تنافسيين من جديد. أظن أن بوسعنا أن نكون خامس أفضل فريق خلف فيراري ومكلارين".