ألونسو: تقدّم ألبين في الجولتين الأخيرتين "جيّد جدًا ليكون حقيقيًا"

استهلّ الفريق المتمركز في إنستون موسم 2021 في الفورمولا واحد على نحوٍ صعب، حيث عانى من أجل أن يكون مؤثّرًا ضمن معركة فرق الوسط خلال سباقًي البحرين وإيمولا.

لكن في ذات الوقت كان هنالك حرص حيال القفزة التي حققها الفريق في جائزة البرتغال الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، وسط شكوك بأن تحسّن الأداء هناك ربما ساهمت فيه خصائص الحلبة منخفضة السرعة والتماسك الضعيف لسطح المسار.

إلّا أنّه في برشلونة - الحلبة التي كانت من بين الأصعب على ألبين العام الماضي - تمكن الفريق من إيصال كلتا سيارتيه إلى القسم الثالث للتصفيات، حيث تأهّل إستيبان أوكون زميل ألونسو في المركز الخامس.

وبينما يعي ألونسو أن معركة فرق الوسط ما تزال متقاربة للغاية، لكنّه يرى بأن ما أظهرته ألبين في الجولتين الأخيرتين يمثّل صورة حقيقية للموقع الذي يتواجد فيه الفريق الآن.

فقال: "أميل على الأرجح إلى الاعتقاد بأن مكلارين وفيراري أسرع منا بعض الشيء. على الأقل في أربعة سباقات كانتا قادرتين على إظهار ثبات في الوتيرة".

وأضاف: "لكنه حقيقي كذلك أننا حققنا خطوة كيبرة للغاية إلى الأمام في البرتغال. لم نكن نعلم إذا ما كان ذلك متعلقًا بخصائص الحلبة أم أنها خطوة حقيقية. لذلك كان من الرائع للغاية التأكيد هنا على أنه كان تقدمًا حقيقيًا ولم يكن أمرًا عارضًا في بورتيماو فقط".

وتابع: "أعتقد بأن ألبين تتواجد الآن في خضم المعركة، مع فيراري ومكلارين. وهذا أمر إيجابي للغاية داخل الفريق، حيث أننا متحمسون جدًا للسباقات القليلة المُقبلة".

وأكمل: "لكننا بحاجة إلى الحفاظ على حرصنا، وتأكيد ذلك الأداء بشكل أكبر. كونه وكما قلت، فإن الأداء في البحرين وإيمولا بالمقارنة مع البرتغال وبرشلونة، يبدو جيّدًا جدًا ليكون حقيقيًا".

واختتم: "لكنه حقيقي بطبيعة الحال، كوننا تواجدنا مع كلتا السيارتين في القسم الثالث للتصفيات وإستيبان تأهّل سادسًا في البرتغال وخامسًا هنا، وتلك كلها أمور جيّدة".