ألونسو: تقدّم أستون مارتن "تضرّر" بغياب سترول عن التجارب

اضطرّ سترول للغياب عن تجارب البحرين نهاية الأسبوع الماضي بسبب إصابة في معصمه، وهو ما كان يعني قيادة ألونسو والناشئ فيليبي دروغوفيتش للسيارة.

واعترف ألونسو بأنّه لا يملك المعيار الكافي لتحليل سلوك سيارة "آي.ام.آر23" بالمقارنة مع سابقتها.

وفي حيني أنّ الإسباني قاد سيارة العام الماضي في تجارب أبوظبي في نوفمبر الماضي ومن ثمّ في تجارب بيريللي لتطوير إطارات 2024، فإنّ سترول هو الأكثر خبرة على سيارة العام الماضي وكان تقييمه للنموذج الجديد ليُوفّر مقارنة أفضل.

وقال ألونسو في نهاية التجارب: "نحن نتعلّم الكثير حول هذه السيارة، أعتقد بأنّها مختلفة جدًا عن سيارة العام الماضي. كما أنّنا نُغيّر الكثير من الأشياء".

وأضاف: "لانس ليس معنا للأسف، لأنّ ذلك كان ليُفيدنا. نفتقده هنا لأنّنا لا نعلم إن كانت التغييرات التي نُدخلها على السيارة متعلّقة بهذه السيارة فقط، أم أنّ هناك شيئًا مختلفًا في سيارات أستون مارتن بشكلٍ عام".

وأردف: "ذلك غير مثالي، لكن آمل أن يمنحنا بعض ردود الفعل قريبًا، وأن نتمكّن من تحقيق بعض التقدّم".

وأكمل: "غياب سترول يضرّنا كثيرًا. أعتقد بأنّنا نفتقده. هذا فريقٌ جديدٌ بالنسبة لي وكذلك السيارة جديدة. الشعور بدوّاسة الوقود مختلف، وكذلك نظام التوجيه. لا أعلم إن كانت كلّ هذه الأمور إرثًا للفريق أم أنّها أمورٌ مختلفة على السيارة الجديدة".

وواصل حديثه بالقول: "السيارة تستجيب بشكلٍ جيّدٍ لتغييرات الإعدادات. تقوم بما توقّعناه منها".