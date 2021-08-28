ألونسو: تغيير الحواجز الجانبيّة عند منعطف "أو روج" لن تمنع الحوادث الكبيرة

تنامى الجدل بشأن مستويات السلامة عند منعطفَي "أو روج / راديون" على حلبة سبا-فرانكورشان على خلفيّة سلسلة الحوادث الأخيرة هناك.

إذ وقع حادث جاك أيتكن القويّ هناك ضمن سباق سبا 24 ساعة، وتلاه حادث جمع ستّ سيارات في تصفيات سلسلة "دبليو" النسائيّة أمسٍ الجمعة، ومن ثمّ حادث لاندو نوريس في التجارب التأهيليّة لجائزة بلجيكا الكبرى، لتزيد جميعها من مطالب تحسين مستويات السلامة هناك.

وفي حين أنّ القائمين على حلبة سبا أعلنوا بالفعل عن خطط تجديد لتلك المنطقة لموسم 2022، حيث ستشمل توسعة منطقة الخروج الآمن وإضافة مناطق حصويّة، فإنّ ألونسو يشكّ في أنّ تلك التغييرات ستمنع وقوع الحوادث.

وقال الإسباني: "حتى مع نوعٍ مختلف من الحواجز فربّما ستقلّ الحوادث، لكنّه يبقى منعطفًا عالي السرعة. هذه طبيعة الحلبة وذلك ما يجعلها مميّزة".

كما يعتقد ألونسو بأنّ طول حلبة سبا-فرانكورشان يزيد من صعوبة تحديد موعد إيقاف الحصص عند تدهور الأحوال الجويّة.

وقال حيال ذلك: "من الصعب مجاراة تغيّر أحوال المسار لأنّ اللفّة طويلة وهناك 20 سيارة، لذا كلّ لفّة تحصل فيها على شعورٍ مختلف وحالة مسار مختلفة".

وأضاف: "عندما تكون بصدد الجفاف فتلك أخبارٌ جيّدة دائمًا، لكن عندما يُصبح المسار مبلّلًا أكثر فأحيانًا تتفاجأ ببعض برك المياه. لذا من الصعب توقّع ذلك".

وقال كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري أنّ السائقين ضغطوا منذ وقتٍ طويلٍ لإجراء تغييرات على الحواجز الجانبيّة عند منعطف "أو روج"، لكنّ "فيا" أكّدت لهم تعاملها مع الوضع.

وقال الإسباني: "من الواضح أنّ لهذا المنعطف مشكلة جذريّة، أوّلًا يكون الحادث هناك قويًا، وثانيًا فإنّ السيارة ترتدّ إلى المسار".

وأضاف: "لهذا السبب في هذه الظروف ومع هذا الرذاذ ففي حال تعرّض صاحب المركز الثاني لحادث وكان صاحب المركز الـ 17 قادمًا ولا يعلم ذلك، فهذا وضعٌ خطيرٌ جدًا، وطالبنا بتغييرات نحن كسائقين".

وأكمل: "طالبنا بمراجعة هذا المنعطف، وأخبرتنا فيا بأنّها فعلت ذلك بالفعل. لذا نحن هادئون أكثر حيال ذكل. لكنّ هذا العام سيكون نسخة خطيرة أخرى".

من جانبه قال زميله لوكلير أنّه في حين رحّب السائقون بالتغييران المزمعة لنسخة 2022، فإنّه كان "يدعو" كي لا يحدث أيّ شيء سيّئ هذا العام.

وقال سائق فيراري: "كان من المرعب بالنسبة لي وللجميع رؤية هذا الحادث في مكان فقدت فيه صديقي قبل عامين".

وأضاف: "كان من الرائع رؤية لاندو يُغادر السيارة بمفرده. وعلى صعيد المسار فإنّهم يعلمون وجود حاجة للتغيير، وهناك تغييرات مزمعة للعام المقبل، وذلك جيّد. أدعو فقط أن لا يحدث أيّ شيء هذا العام".