ألونسو تعقيباً على سباق أستراليا "المتقلب": هاميلتون قام بعمل "مذهل"

حقق ألونسو منصة تتويج للمرة الثالثة على التوالي هذا الموسم، حيث أنهى سباق أستراليا بالمركز الثالث خلف هاميلتون والفائز بالسباق ماكس فيرستابن.

وحصلت تقلبات كثيرة مع دراما تعرض لها عدة سائقين من بينهم الإسباني نفسه عبر خسارة مركزه خلال إعادة الانطلاقة ما قبل الأخيرة بعد العلم الأحمر الثاني، ومن ثم إعادته إليه في إعادة الانطلاق التالية.

وقبل العلم الأحمر، كان ألونسو يحاول تسليط الضغط على هاميلتون لإجباره على استهلاك إطاراته، لكن البريطاني تمكن من مجاراته والحفاظ على الفارق أمام زميله السابق وخصمه الحالي.

حيث قال ألونسو تعليقاً على السباق: "ربما لا! لقد كان سباقاً متقلباً اليوم مع الكثير من الأحداث في البداية".

وأكمل: "لكن استمر كذلك حتى النصف ساعة الأخيرة، كان من الصعب فهم ما يجري".

وأضاف: "لكن السباق نفسه، كان جيداً لناحية الوتيرة، أعتقد أن مرسيدس كانت سريعة جداً".

واسترسل: "قام لويس بعمل مذهل اليوم. لم أكن قادراً على مجاراة وتيرته أو إغلاق الفارق بما يكفي. لذا نحن مسرورون بالمركز الثالث".

وكشف ألونسو أن العلم الأحمر ساعد الفريق.

فقال: "العلم الأحمر ساعدنا لأن جورج وكارلوس دخلا المنصة. لذا أخذنا تلك المراكز بالمجان".

وأردف: "العلم الأحمر الثاني لم يساعدنا. لكن حظنا كان جيداً، سنحت لنا فرصة أخرى الآن لتحقيق المركز الثالث".

وتابع: "كما قلت، مركزان ثالث ورابع للفريق أمر رائع حقاً".

وقال تعليقاً على ما يطمح إليه بعد سلسلة النتائج الجيدة المتتالية، قال الإسباني: "أعتقد أن التقدم أكثر في منصة التتويج سيكون جيداً، لأننا حققنا 3 مراكز ثالثة متتالية".

واختتم: "ربما نحقق المركز الثاني على الأقل!".