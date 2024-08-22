ألونسو: تطوير سيارة 2025 أهمّ من تحقيق النقاط هذا العام

قال فرناندو ألونسو أنّه "لا يهمّ" إن حلّت أستون مارتن في مراكز النقاط الأخيرة في الجولات المتبقية من موسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا 1 ومنح الأولويّة لتحسين سيارة 2025.

لم تتواجد أستون في مركزٍ أفضل من الخامس حتّى الآن هذا الموسم، حيث فعل الفريق ذلك لمرّة وحيدة ضمن جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى، وفشل في تحقيق أيّة منصّات تتويج منذ 2023.

وفي حين أنّ الفرق المنافسة مثل مكلارين، وفيراري ومرسيدس حقّقت مكاسب كبيرة منذ بداية الموسم، جلبت أستون أرضيّة جديدة بارزة في إيمولا، وكذلك جناحًا أماميًا وناشر هواء، لكنّ تلك الحزمة لم تُقدّم الأداء المنتظر وهو ما أجبر الفريق على مراجعة درب تطويره.

وانطلق ذلك عبر المزيد من التغييرات على الجناح الأمامي والأرضيّة والناشر التي تمّ تقديمها في جائزة المجر الكبرى قبل العطلة الصيفيّة، لكنّ ألونسو أشار الآن إلى أنّ نتائج أستون الضعيفة في برشلونة والنمسا (السباقين الوحيدين بخلاف موناكو اللذين فشل فيهما الفريق البريطاني في تحقيق نقاط في 2024) تعود إلى "بعض الأخطاء في إعدادات السيارة".

وعندما سُئل إن كانت لديه بعض الانتظارات من النصف الثاني من موسم 2024 عشيّة انطلاق مجريات جائزة هولندا الكبرى، أجاب ألونسو: "المركز التاسع أو العاشر هو ما نقاتل من أجله في كلّ سباق".

وأضاف: "الفرق الأربعة الأولى متقدّمة علينا بحوالي 30 إلى 45 ثانية في كلّ سباق. نحتاج لانسحاب إحدى السيارات أمامنا كي نحلّ ضمن الثمانية الأوائل".

وأردف: "لذا أجل تأمين المركزين التاسع والعاشر ليس بتلك السهولة. في الحقيقة لم نفعل ذلك في السباقات القليلة الأخيرة. لذا أجل أعتقد بأنّ تحقيق النقاط والتواجد في القسم الثالث من التصفيات سيكونان هدفينا في كلّ عطلة نهاية أسبوع. لكن هذا على صعيد النتائج والأشياء التي ترونها".

ثمّ تابع: "أمّا في الخلفيّة، فإنّ لدينا الكثير من المكوّنات لاختبارها، والكثير من الأفكار على السيارة التي نريد اختبارها تحضيرًا لسيارة العام المقبل".

واختتم بالقول: "سيكون هذا حافزي الأكبر أو أملي الأكبر للسباقات العشرة المتبقية، أن يكون لدينا فهمٌ جيّدٌ للكثير من نقاط الاستفهام التي لدينا وإكمال الموسم بفكرة واضحة. لا يهمّ إن حقّقنا النقاط أم لا، لكنّنا نحتاج للتأكّد من بدء الموسم المقبل على الدرب الصحيح".