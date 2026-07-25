احتل بطل العالم مرتين المركز السادس عشر على حلبة هنغارورينغ، منهياً سلسلة من خمس حصص تأهيلية متتالية بدأ فيها أستون مارتن من الصف الأخير، مع تأخر بلغ نحو ثانيتين عن المنافسين.

وشهدت الجولة الحادية عشرة في بودابست أول حزمة تطوير كبيرة يقدمها فريق سيلفرستون هذا الموسم، بعدما أجرى تغييرات جذرية على هيكل سيارة "آي.ام.آر26"، على أن يحصل على تحديث للمحرك في الجولة المقبلة في زاندفورت.

وقال ألونسو: "كان ذلك مهمًا. وبالتأكيد كان مهمًا لجميع أفراد الفريق، لأننا مررنا بفترة صعبة في كلا المصنعين."

وأضاف: "مع الفارق الكبير في الأداء الذي عانينا منه خلال النصف الأول من الموسم، فإن هذه الحزمة لم تغير الكثير من المراكز، لكنها غيرت كثيرًا من معنويات الجميع داخل المصنع."

وأكمل: "لم نعد نطارد شيئًا لا نعرفه. نحن نعرف الآن تمامًا ما الذي نبحث عنه، ونعرف بدقة الأهداف الخاصة بالحزمة المقبلة، وكذلك أهداف الموسم المقبل."

وأضاف: "لذلك أعتقد أن هذا هو أكبر تغيير بالنسبة لي خلال عطلة نهاية الأسبوع."

وكان الجانب الأكثر إيجابية بالنسبة للسائق الإسباني هو نجاحه في خوض عطلة نهاية أسبوع نظيفة حتى الآن، إلى جانب تفوقه في التجارب التأهيلية على هاس وويليامز وكاديلاك بفارق لا يقل عن عُشر الثانية.

وأضاف السائق البالغ من العمر 44 عامًا: "عندما تقدم سيارة جديدة، فإنك تؤمن دائمًا بأن من المهم أن يكون الترابط بين البيانات والواقع صحيحًا، وأن تحقق السيارة ما كنت تتوقعه منها."

وأردف: "حتى لو كان الأداء مطابقًا لتوقعاتنا، أعتقد أنه كان من المهم أن يتحقق ذلك، وألا نتعرض لمفاجأة غير سارة."

وأوضح: "طريقة قيادة السيارة أصبحت أفضل، فقد كسبنا المزيد من الارتكازيّة والتماسك داخل المنعطفات. وربما أصبحت السيارة أكثر ثباتًا في القيادة، بحيث أصبح الانتقال من دخول المنعطف إلى الخروج منه أكثر سلاسة، وأصبحت السيارة أكثر تسامحًا مع السائق، وبالتالي أسهل في القيادة."

واختتم قائلًا: "أما السيارة السابقة، فكانت أصعب في القيادة."

لكن عطلة نهاية الأسبوع لم تسر بالشكل نفسه بالنسبة إلى زميله لانس سترول، الذي تعرض لدوران عند المنعطف الثاني خلال التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة بسبب عطل في نظام التعليق الخلفي، ما حرمه من المشاركة في الحصة الحرة الثانية.

وفي يوم السبت، تأهل سترول في المركز العشرين، متقدمًا فقط على سيارتي كاديلاك، ورغم اعترافه بالتقدم الذي حققه أستون مارتن، فإنه لم يخفِ إحباطه من نقاط الضعف الحالية في السيارة.

وقال سترول: "الوضع أفضل بالتأكيد. أعتقد أننا نفتقد الكثير من القوة في المحرك. لذلك، نعم، علينا أن نجد مزيدًا من القوة. نحن أفضل بكثير من ناحية التماسك، لكننا بحاجة فقط إلى مزيد من قوة المحرك."

وأضاف: "السيارة لم تستجب للدخول إلى المنعطف 12. لقد راجعت البيانات، وأعتقد أن سرعة الرياح الخلفية بلغت 10 كيلومترات في الساعة، فانطلقت السيارة مباشرة نحو المنطقة الحصوية. وهذا أمر مزعج، لأنني أعتقد أننا كنا قادرين على بلوغ القسم الثاني من التجارب التأهيلية اليوم".