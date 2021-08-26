ألونسو: تسابق سيارات الفورمولا واحد على حلبة لومان "قد يكون ممتعًا"

يعتقد الإسباني أنّ الأمر لن يتطلّب الكثير من التعديلات على السيارات لتتناسب مع الحلبة، لكنّه اعترف بأنّ الحلبة عالية السرعة قد تحتاج لبعض التعديثات لأسباب بديهيّة تتعلّق بالسلامة.

وكان ألونسو، الذي فاز بسباق الـ 24 ساعة مع تويوتا في 2018 و2019، قد أكمل طلعة استعراضيّة على متن سيارة ألبين للفورمولا واحد السبت الماضي قبل وقتٍ قصيرٍ من بداية سباق هذا العام.

وبقي الإسباني إثر ذلك لمشاهدة انطلاقة السباق كضيف مع فريق ألبين ضمن بطولة "دبليو إي سي"، ورافقه زميله إستيبان أوكون الذي اختبر قيادة سيارة "جي تي 4" على الحلبة.

وقال ألونسو: "كانت طلعة مميّزة للغاية. كانت العودة إلى لومان مميّزة بالنسبة لي بعد انتصارَيّ هناك".

وأضاف: "لكنّه كان يومًا مميّزًا لألبين. تواجد سيارة دبليو إي سي وسيارة فورمولا واحد وسيارة طرقات معًا ضمن لفّة الشرف تلك، كان ذلك رائعًا، أن تكون مصنّعًا فرنسيًا على حلبة فرنسيّة مع كلّ ذلك التاريخ خلفك، كما أن تكون أوّل سيارة فورمولا واحد تتواجد على حلبة لومان".

وأكمل: "للأسف لم نكن قادرين على إكمال لفّة ورؤية الزمن الذي يُمكننا تحقيقه من خلال الضغط على السيارة قليلًا. كانت لفّة استعراضيّة، لكنّها كانت عاطفيّة بالرغم من ذلك".

وفي ما يتعلّق بإمكانيّات سيارة فورمولا واحد على صعيد الزمن، يتوقّع الإسبانيّ أنها قادرة على أن تكون أسرع بكثير من زمن قطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة لهذا العام والذي بلغ 3:23.9 دقيقة لصالح كاموي كوباياشي.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ المحاكاة أظهرت زمنًا تحت حاجز الثلاث دقائق. لكن عليك تطبيق اللفّة. لم يكن ذلك سهلًا للغاية لأنّني شعرت بأنّ تلك الخطوط المستقيمة لم تكن معتادة بالنسبة لإطاراتنا وسياراتنا".

وأضاف: "كانت نقاط الكبح بعد تلك الخطوط المستقيمة الطويلة مخادعة بعض الشيء لأنّ الإطارات الأماميّة انغلقت. لذا في حال ضغطت فستكون لفّة مجهدة. لذا بشكلٍ ما كنت سعيدًا لأنّها كانت لفّة استعراضيّة فقط!".

وعندما سُئل إن كان بوسع سيارات الفورمولا واحد التسابق على الحلبة الفرنسيّة يومًا ما، مثلما اقترح بعض المشجّعين إثر طلعته الاستعراضيّة، قال ألونسو أنّه بالرغم من مخاوفه فإنّ الأمر لن يتطلّب الكثير لملاءمة السيارات مع الحلبة.

وقال حيال ذلك: "سيكون التسابق هناك ممتعًا بالتأكيد. أعتقد بأنّ الأمر لن يتطلّب الكثير على صعيد التحضير أو الهندسة للتسابق على حلبة مثل لومان. حتّى مع حيّزٍ زمني قصير، أعتقد بأنّ سيارتنا كانت جاهزة لخوض طلعة استعراضيّة. كانت قريبة من وضع السباق".

وأضاف: "لكن لا أعلم، بالحديث عن معايير السلامة وتلك السرعات، ربّما نحتاج لبعض التغييرات على الحلبة، ستكون سريعة جدًا وبعض مقاطعها ضيّقة للغاية على الخطوط المستقيمة. لذا قد تتطلّب بعض التغييرات".

في المقابل استمتع أوكون بزيارته لسباق لومان 24 ساعة، واعترف بأنّه لم يستبعد المشاركة فيه في المستقبل.

"كانت تجربة مدهشة" قال أوكون عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال ذلك، وأضاف: "شاهدت السباق منذ صغري، لكنّني لم أرَ كيف تسير الأمور من الداخل".

وأردف: "كان من المثير للاهتمام المشاركة ورؤية ما يجري والحديث إلى السائقين المشاركين في السباق. كان ذلك ممتعًا. كما أكملت لفّتي الأولى على الحلبة على سيارة جي تي 4، وكانت تجربة مدهشة ومشاهدة كلّ شيء من منظور مختلف".

واختتم بالقول: "لن أقول أنّني لن أشارك في هذا السباق مطلقًا في المستقبل. أركّز بالكامل على الفورمولا واحد. أهدف لأن أصبح بطلًا للعالم يومًا ما، لكن في حال سنحت أيّ فرص، فلا يُمكنك رفضها".

فرناندو ألونسو تصوير: ألبين