ألونسو: تحديثات أستون مارتن منحتنا وتيرة "غير متوقعة" في تصفيات اليابان

سجل ألونسو ثاني أسرع زمن في القسم الأول من التصفيات، قبل أن يتراجع إلى المركز الخامس في القسمين التاليين، بيد أنه ما يزال يرى بأن قفزة الأداء التي حققتها تحديثات سيارة أستون مارتن كانت أكبر من المتوقع.

وكان ألونسو قد اعتمد الحزمة السابقة لسيارة "أيه أم آر24" في تجارب الجمعة الحرة على حلبة سوزوكا، بينما استخدم زميله لانس سترول الحزمة المحدثة للمقارنة بينهما، قبل أن يعتمد كلا السائقين الحزمة الجديدة التي ركزت على جوانب معدلة وتغييرات على أرضية السيارة.

"استخدمت الحزمة القديمة بالأمس، واليوم كنت مع الحزمة الجديدة. حيث ستكون لدينا كافة البيانات اليوم لتحليلها وتحديد مدى التحسن، لكن الأمور كلها بدت جيدة في التصفيات" قال ألونسو.

وأضاف: "كان غير متوقع بعض الشيء أن نكون تنافسيين هكذا لأكون صريحًا. نتأخّر ببضعة أجزاء بالمئة من الثانية فقط خلف كارلوس (ساينز)، فيما يتواجد لوكلير خلفنا، وكذلك بياستري ومرسيدس".

وأكمل: "كنا هنا قبل 6 أشهر وكنا متأخرين بـ 1.5 ثانية عن قطب الانطلاق الأول، والآن نتأخر بأربعة أعشار من الثانية فقط".

وتابع: "لكن وبالنظر إلى السباقات الثلاثة الأولى من الموسم، فقد ظهرنا بأداء قوي في التصفيات، وتراجعنا يوم الأحد، لذلك ربما لا نكون في الموقع المثالي للبقاء ضمن الخمسة الأوائل. لذلك إذا ما تجاوزني أوسكار (بياستري) وثنائي مرسيدس، فسيكون ذلك طبيعيًا".

واختتم: "لنرى ما سيمكننا فعله غدًا، فأنا منفتح جدًا على ما سيجلبه السباق، كما أنني فخور وسعيد للغاية بالعمل الذي قمنا به اليوم وغدًا يوم آخر".