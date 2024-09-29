ألونسو: بعض النتائج الجيدة لا يمكنها إخفاء افتقار أستون مارتن للأداء
اعترف فرناندو ألونسو بأن أستون مارتن "تعاني"، حيث حثّ الفريق على ألا يوجه كامل تركيزه الآن على سيارة 2025.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
قد يكون انضمام عبقري التصميم أدريان نيوي إلى صفوف أستون مارتن إشارة قوية أخرى على أن مستقبل فريق لورانس سترول سيكون أكثر إشراقًا وإثارة، لكن ذلك لا يخفي حقيقة معاناة الفريق في الوقت الحالي.
يتأخّر الفريق البريطاني بشكل كبير خلف رباعي الصدارة المتألف من مكلارين، ريد بُل، مرسيدس وفيراري، إذ يتواجد الآن ضمن مجموعة الوسط، الأمر الذي يرى فرناندو ألونسو سائق الفريق وبطل العالم مرتين أنه بحاجة لأن يتغير سريعًا.
وكان الإسباني قد أحرز نتائج مشجعة في السباقات الأخيرة، حيث حل ثامنًا في سنغافورة بعد المركز السادس الذي حققه في أذربيجان.
لكنه يرى بأن طبيعة هذه الحلبات هي التي ساهمت في هذه النتائج.
حيث قال: "المركز الثامن في سنغافورة كان أفضل من المتوقع. لكن التصفيات كانت مشجعة وانطلاقنا من المركز السابع سمح لنا بحصد هذه النتيجة".
وأضاف: "لدينا الآن استراحة قبل أوستن، ونحن بحاجة لأن نجد بعض الأداء على السيارة. حيث أننا نتأخر خلف فرق الصدارة ونتواجد ضمن مجموعة الوسط ونرغب بتغيير ذلك".
وتابع: "لقد خضنا تصفيات جيدة في آخر جولتين، لكنهما كانتا على حلبتي شوارع، ولذلك حافظنا نوعًا ما على مراكز انطلاقنا في السباق بسبب صعوبة التجاوز. لكن ذلك لا يخفي افتقارنا للأداء الذي عانينا منها في الجولات الماضية. نحن ندرك ذلك والفريق يعمل بجد لتجاوز هذه الفترة".
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