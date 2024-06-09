ألونسو بعد تصفيات كندا: "من المؤلم" خسارة كل شيء في منعطف واحد

بعد عدة جولات محبطة نسبياً، يبدو أن أستون مارتن نجحت بالعودة بشكل قوي في مونتريـال عبر تصفيات جيدة.

تأهل ألونسو بفارق 0.228 ثانية خلف جورج راسل سائق مرسيدس صاحب قطب الانطلاق الأول، والذي سينطلق أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، رغم تسجيلهما لنفس الزمن تماماً: دقيقة و12:000 ثانية.

والفارق الضئيل بين راسل وألونسو، سمح لبعض السائقين بالتقدم عبر تقديم لفات أقل أخطاء، حيث لعبت مستويات التماسك المنخفضة دوراً في ذلك ومنعت الكثيرين من تقديم لفة متكاملة.

وأوضح ألونسو أن نتيجة التصفيات بشكل خاص، كانت محبطة، فقد خسر عُشري ثانية مقارنة بـ راسل مباشرة في بداية اللفة.

حيث قال: "كانت تصفيات صعبة على الجميع خاصة مع الرياح والأمطار. فإنك تخسر بعض الثقة، وأعتقد أنه لم ينجح أحد بإكمال لفة مثالية".

وأكمل: "هذا كان حال الجميع. لم أقدم لفة متكاملة في القسم الثالث، حين ترى أن الفارق عُشرا ثانية فقط عن قطب الانطلاق الأول، فذلك مؤلم".

وحين سُئِل حول مكان خسارة الوقت، أجاب الإسباني: "جميعها في المنعطف الثاني. واجهتُ فرطَ انعطاف وخسرت السيارة بشكل سيء، وكنتُ أفكر بالتخلي عن اللفة".

وأردف: "واصلتُ اللفة وحققت المركز السادس، ربما خسرتُ كل شيء في منعطف واحد. كنتُ أقود بعدائية شديدة بهدف التعافي".

وكان لاندو نوريس سائق مكلارين في وضع مماثل لما خاضه ألونسو، حيث تأخر بـ 0.021 ثانية فقط وهذا ما وضعه بالمركز الثالث.