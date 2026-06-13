اعترف فرناندو ألونسو بأن فريقه يقبع حاليًا في آخر شبكة الانطلاق، مشيرًا إلى أن السيارة الحالية تعاني من أوجه قصور كبيرة تتعلق بالمحرك وإدارة الطاقة وعلبة التروس والانسيابية.

وقال بطل العالم مرتين بلهجة صريحة: "لدينا محرك سيئ للغاية. في الواقع، لدينا أسوأ محرك على شبكة الانطلاق".

وأضاف: "إدارة الطاقة لدينا سيئة جدًا. لدينا مشاكل في علبة التروس ولدينا أيضًا مشاكل في الانسيابية. نعمل على جميع هذه الجوانب، وآمل أن نتمكن من تقديم شيء يجعل الناس سعداء خلال النصف الثاني من الموسم".

ويُعرف ألونسو بانطلاقاته القوية والهجومية في السباقات، ولذلك سُئل عما إذا كان قادرًا على تقديم انطلاقة مماثلة يوم الأحد.

لكن السائق الإسباني أوضح أن مستويات الأداء الحالية تجعل ذلك غير مؤثر بشكل كبير، قائلًا: "أفضل أن تكون لدي انطلاقة سيئة وأن أبقى في مكاننا الحالي".

وتابع: "لأنه عندما تحقق انطلاقة جيدة وتتقدم إلى المركز الحادي عشر أو الثاني عشر أو الرابع عشر، فإن السيارات تعود لتجاوزك خلال اللفات الست أو السبع الأولى. هذا ليس ممتعًا كثيرًا. نتحدث عن الأمور نفسها كل عطلة نهاية أسبوع. الأمر مرهق حقًا".

وأردف: "نحن في المركز الأخير، ونعرف ذلك جيدًا، وليست لدينا أية مشكلة في تقبل هذه الحقيقة. لذلك نتطلع إلى النصف الثاني من الموسم".

واختتم: "خلال هذه الفترة سنحاول جعل عطلات نهاية الأسبوع ممتعة قدر الإمكان. نحاول التسابق من دون إلحاق أضرار بالسيارة، ومن دون التأثير على سقف الميزانية، ومع أقل عدد ممكن من المشاكل".