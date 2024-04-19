ألونسو بعد التأهل ثالثاً: لم نكن تنافسيين على المسار الجاف في تصفيات سباق الصين القصير

هطلت الأمطار خلال التصفيات القصيرة يوم الجمعة وذلك بعد حصة تجارب حرة أولى هي الوحيدة في هذه الجولة.

وتواجه الفرق في الصين بعض التحديات المجهولة حيث تعود البطولة إلى شنغهاي بعد غياب 5 سنوات.

بالتالي قد تختلف الاستراتيجيات وطريقة تعاطي كل فريق مع معدلات تآكل الإطارات.

وظهر ذلك في التجارب الحرة الأولى، حيث بدأت الفرق على نوعيات إطارات مختلفة، فقد قررت أستون مارتن تجربة إطارات هارد بينما استعملت ريد بُل إطارات ميديوم.

وكانت الأمطار تمثل تهديداً واضحاً لتصفيات السباق القصير، حيث عقّدت من خطط الفرق بشكل كبير.

وهذا ما أكده ألونسو، حيث قال: "كانت حصة صعبة بصراحة. في القسم الأول كنا كنا نفكر في خطر الأمطار منذ أول دقيقة".

وأكمل: "حققنا بعض التقدم في القسم الأول، وأعتقد أننا بالكاد تأهلنا من الثاني، فقد كنا بالمركز الثامن أو التاسع".

وأردف: "لذا، لم نكن تنافسيين للغاية على مسار جاف، ومن ثم حين أمطرت بنهاية القسم الثالث، كانت كل لفة تضم ظروفاً مختلفة".

وأضاف: "الإطارات كانت أفضل كل لفة، لكن الحلبة كانت تصبح أسوأ مع المزيد من الأمطار، بالتالي من الصعب الحُكم حقاً على مستويات التماسك والمخاطرة المطلوبة".

وأضاف: "لكنني مسرور للغاية في نهاية المطاف".

وعلّق الإسباني على استعمال أستون مارتن لإطارات هارد في التجارب الحرة، مشيراً إلى أنه من الصعب التكهن بكيفية سير الجولة.

حيث تكلم حول الوتيرة المتوقعة: "إنها ليست واضحة بعد. لكننا سنعلم ذلك في الغد، مع الكثير من اللفات".

وأكمل: "هناك سباق قصير غداً ومن الواضح أن السباق الأساسي يوم الأحد".

واختتم: "لذا، نعم، سنرى إن كنا سنتأهل غداً بمركز جيد! سنرى!".