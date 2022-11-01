ألونسو بصدد خوض أولى اختباراته مع أستون مارتن في أبوظبي
يتّجه فرناندو ألونسو لتسجيل الظهور الأول له مع أستون مارتن خلال تجارب إطارات الفورمولا واحد في أبوظبي.
ستشهد التجارب - التي تُقام في يوم الثلاثاء التالي لسباق الموسم الختامي - مشاركة كل فريق بسيارتين، حيث سيختبر السائقون النماذج النهائية من إطارات بيريللي لموسم 2023 على سيارة واحدة، بينما سيقود ناشئون السيارة الأخرى.
وعادة ما تشهد تجارب أبوظبي مشاركة السائقين الذين ينتقلون بين الفرق للموسم التالي من أجل كسب أولى خبراتهم مع فرقهم الجديدة، على افتراض أنهم توصلوا لاتفاق من أجل تسريحهم من فرقهم السابقة.
وقد كشف فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أن نيك دي فريز سيقود مع الفريق في هذه التجارب، بينما من المتوقع أن يشارك بيير غاسلي مع ألبين للمرة الأولى.
مع ذلك، لم يتم بعد تسريح أوسكار بياستري من صفوف ألبين ليقود مع مكلارين، ولم يتم بعد التوصل لاتفاق بشأن ذلك وفقًا لأوتمار زافناور مدير الفريق الفرنسي.
لكن من المعلوم أن ألونسو تعيّن عليه الحصول على تصريح بنفسه من أجل تسريحه من ألبين، من دون تدخل مباشر من أستون مارتن، وأنه تمكن من التوصل لاتفاق ليقود في تجارب أبوظبي مع فريقه الجديد.
وعند سؤاله إذا ما كانت لديه أوراق لعب مكّنته من الحصول على ذلك التصريح، قال ألونسو باسمًا: "أنا دومًا المتحكم في مسيرتي".
ومن المتوقّع أن يقود ألونسو سيارة أستون مارتن لنصف يوم من تجارب الإطارات في أبوظبي، رفقة زميله الجديد لانس سترول الذي سيقود في النصف الآخر من اليوم.
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