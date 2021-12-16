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ألونسو بصدد إجراء جراحة لنزع الصفائح المعدنية من فكه في شهر يناير

يتجه فرناندو ألونسو سائق ألبين، لإجراء عملية جراحية على فكّه بهدف إزالة صفائح التيتانيوم من فكه العلوي، وذلك عقب حادثة الدراجة الهوائية الذي تعرض له شهر فبراير/شباط الماضي قبل عودته إلى الفورمولا واحد.

ألونسو بصدد إجراء جراحة لنزع الصفائح المعدنية من فكه في شهر يناير

تعرض الإسباني إلى الحادثة في سويسرا، قبيل عودته إلى الفورمولا واحد بعد غياب دام عامين.

واضطر على إثرها إلى دخول المستشفى وإجراء عملية جراحية لعلاج كسرٍ في الفك.

وتمكن ألونسو من التواجد في التجارب الشتوية مع ألبين، من ثم كشف أنه بحاجة لعملية ثانية لنزع الصفائح المعدنية.

حيث صرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلاً: "عليّ الاستعداد لأن أكون في وضع أفضل بقليل من العام الماضي".

وأكمل: "الحادثة في فبراير لم تساعدني. أما هذا العام، عليّ أن أزيل الصفائح من وجهي، سيكون لديّ أسبوعان من الراحة في يناير".

وتابع: "من ثم علينا التوجه للتجارب الشتوية مع برنامج عمل جيد، والاستعداد مع السيارة. إن كانت السيارة تنافسية فإنني واثق من أنني سأكون مستعداً مئة في المئة".

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ونجح ألونسو بتحقيق أول منصة تتويج له منذ أكل من سبع سنوات في جائزة قطر الكبرى، كما ساعد زميله إستيبان أوكون على تحقيق فوز مفاجئ لفريق ألبين في جائزة المجر الكبرى.

وسيكون الإسباني صاحب الـ 40 عاماً، في الموسم المقبل أكبر السائقين عمراً، وذلك بعد اعتزال كيمي رايكونن نهاية الموسم المنصرم.

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