ألونسو: بدءاً من فرنسا ستنطلق بطولة جديدة بالنسبة لي

واجه ألونسو بعض الصعوبات في عودته للفورمولا واحد، حيث تفوق عليه زميله إستيبان أوكون في التصفيات خلال الجولات الماضية. وسجل الفرنسي 12 نقطة من أصل الـ 17 التي تمتلكها ألبين، حيث لم يسجل بطل العالم مرتين سوى خمس فقط.

ويرى الإسباني أن طبيعة روزنامة الموسم الحالي صعّبت من بداية الموسم بالنسبة له، لأنه لم يشارك في إيمولا منذ 2006، ولم يسبق له أن قاد على حلبة بورتيماو، وهما حلبتان تمت إضافتهما إلى الروزنامة الحالية.

وتلتهما جولة موناكو، التي أنهاها ألونسو بالمركز 13، وبعدها ستقام جولة أذربيجان، التي ستتلوها جائزة فرنسا الكبرى على حلبة بول ريكار، حيث يشعر ألونسو أنها ستكون بمثابة بداية جديدة بالنسبة له.

فقال: "بطريقة ما، فإن بداية الموسم لم تكن الأفضل بالنسبة لسائق عائد من جديد".

وأكمل: "حلبتا إيمولا وبورتيماو، لم أشارك عليهما منذ سنوات، أو لم أشارك عليها مطلقاً مثل بورتيماو، ومن ثم لدينا حلبتا شوارع موناكو وباكو".

وأردف: "لذا، من أصل ست جولات، كانت هناك أربع جولات حملت تحديات صعبة للغاية".

وتابع: "بدءاً من فرنسا، ستكون هناك بداية جديدة بالنسبة لي. نعم، آمل أن أحظى بشعور أفضل لناحية توازن السيارة خاصة مع الانطباعات التي أقدمها إلى الفريق".

بالمقابل، يرى ألونسو أن التعامل بشكل أفضل مع إطارات بيريللي يعتبر عاملاً حاسماً في التصفيات، مشيراً إلى ضرورة القيام بعمل أفضل لفهم "المتغيرات" خلال جولة الفورمولا واحد.

فقال: "أعتقد أن هناك بعض المتغيرات عليّ التأقلم معها. لا أريد القول أن الحظ يلعب دوراً، لكن هناك بعض الأمور المخفية التي تلعب دوراً".

وأكمل: "لماذا هناك عدد كبير من المتغيرات في الجولة؟ كما قلت لا يعود الأمر إلى الحظ. علينا القيام بعمل أفضل لفهم ذلك".

وتابع: "لكنني لست قلقاً. لقد كان أدائي قوياً جداً ضمن كامل الجولة (الأخيرة) إلى درجة ما، بالمقارنة مع أولى الجولات. كنت مسروراً، وكانت وتيرتي جيدة خلال السباق".

واختتم: "ما زال أمامنا 18 سباقاً، وسنقوم بحساباتنا وتحليلاتنا في وقتها، وليس الآن".