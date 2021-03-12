ألونسو بحاجة لجراحة أخرى على فكّه إثر حادثه على الدرّاجة

تعرّض الإسباني لحادث مع سيارة أثناء تدرّبه على درّاجة هوائيّة في سويسرا الشهر الماضي.

وبعد أن خضع لعمليّة على فكّه حينها، كشف ألونسو خلال اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة بأنّه سيحتاج لزيارة المستشفى مرّة أخرى بعد نهاية موسم 2021.

وقال بطل العالم مرّتين عندما سُئل عن تحضيراته للموسم الجديد: "لا أتوقّع أيّة مشاكل في الحقيقة".

وأضاف: "تدرّبت لأسبوعين أو ثلاثة بشكلٍ طبيعي وتواجدت في جهاز المحاكاة كذلك يومَي الإثنين والثلاثاء، لذا فإنّ التحضيرات لم تتأثّر كثيرًا".

وأكمل: "خسرت بعض الأيّام الترويجيّة وأيّام التصوير وكنت سعيدًا حيال ذلك بشكلٍ ما. ومن ثمّ سجّلت كلّ شيء بعد ظهر الأمس، لذا كان يومًا مزدحمًا على صعيد الأنشطة التسويقيّة. لكن أجل كلّ شيء على ما يرام".

ثمّ تابع: "أنا بنسبة 100 بالمئة على الصعيد المهنيّ والقياديّ. أمّا على الصعيد الشخصي فمن الواضح أنّ عليّ نزح صفيحتَي تيتانيوم في فكّي العلويّ، وسيحدث ذلك في نهاية الموسم".

وأكمل: "لذا، لا تزال هناك بطولة لإكمالها، لكن أجل، مثلما قلت فإنّ ذلك لن يُؤثّر على حياتي المهنيّة".

وسيجلس ألونسو خلف مقوع سيارة "آي521" للمرّة الأولى غدًا السبت في البحرين. وفي حين أنّه يعلم قدر الجهود التي يحتاجها لرفع سرعته في الفورمولا واحد، فإنّه متحمّسٌ لإظهار ما بوسعه فعله.

وقال: "لا أخاف من أيّ تحدٍ. لكن بالنظر إلى وضع خطّ الوسط الآن فإنّه تنافسي للغاية، نعي ذلك جيّدًا، ونحتاج لاستغلال كامل أدائنا وإتقان كلّ عطلة نهاية أسبوع في حال أردنا تحقيق نقاط جيّدة".