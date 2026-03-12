تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

ألونسو: بالنسبة لي أي نتيجة غير المركز الأول مخيبة للآمال بالقدر نفسه

أدلى فرناندو ألونسو بتصريحات لافتة خلال المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي للسيارات الذي عُقد قبل سباق جائزة الصين الكبرى.

منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أليستير ستالي

نظراً للبداية الضعيفة التي قدمها فريق أستون مارتن هذا الموسم مقارنة بمنافسيه، إضافة إلى المشاكل التي واجهها، هناك اهتمام كبير بمعرفة كيف سيؤدي الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقراً له في سباق جائزة الصين الكبرى.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي في شنغهاي قبل عطلة نهاية الأسبوع، رد ألونسو أولاً على تصريح أدريان نيوي الذي قال فيه إنه "يمر بفترة ذهنية صعبة"، فقال:

"هل أمر بفترة ذهنية صعبة كما قال نيوي؟ لا أعتقد أن الوضع صعب كما يبدو".

وأضاف: "بالطبع، نحن لسنا في النقطة المثالية بعد. لكن هذا هو العام الأول من تعاون أستون مارتن مع هوندا، وعلينا أن نتجاوز هذه المرحلة. أنا مستعد لمساعدة الفريق بقدر ما أستطيع".

 

وتابع: "نحن جميعاً نريد الفوز. هناك 22 سائقاً هذا العام: سيفوز واحد منهم بينما سيكون الآخرون الـ21 في حالة ذهنية صعبة. لأنه بالنسبة لي لا يوجد فرق كبير بين إنهاء السباق في المركز الثالث أو الخامس أو السابع عشر".

وأضاف أيضاً: "لقد أتيحت لي الفرصة لاختبار فترات مختلفة في الفورمولا واحد. امتلكت سيارات تنافسية خلال نصف مسيرتي، وصعدت إلى منصة التتويج أكثر من 100 مرة في هذه السلسلة. لذلك بالنسبة لي، أي نتيجة غير المركز الأول مخيبة للآمال بالقدر نفسه".

يبدو أن النهج الحالي لألونسو مختلف تماماً عن الفترة المتوترة التي عاشها مع هوندا قبل ما يقارب عشرة أعوام. في ذلك الوقت، كانت شراكة مكلارين مع هوندا تُعتبر فشلاً كبيراً، وكانت انتقادات ألونسو موضع نقاش واسع.

ومع ذلك، أكد السائق الإسباني أن أحداث الماضي لم تكن دراماتيكية إلى ذلك الحد.

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة

حيث قال: "اليوم يمكنني النظر إلى الأمور من منظور مختلف وبقدر أكبر من النضج. لكن حتى قبل 10 سنوات، لم يكن الوضع دراماتيكياً إلى هذا الحد".

وأضاف: "الفورمولا واحد رياضة يقودها الإعلام بشكل كبير. إذا فزت ببعض البطولات بمجرد التغلب على زميلك في الفريق، يتم الإشادة بك كأنك إله، لكن إذا مررت بفترة صعبة، يتم تضخيم كل شيء".

وتابع: "بعد مرور 10 سنوات، ربما يكون الناس قد غيروا رأيهم عني في تلك الفترة. ربما يعتقدون أنني كنت محقاً، لكن في ذلك الوقت جعلتني انتقاداتي أبدو كأنني امرأة مجنونة".

وأضاف في الختام: "بصفتي بطلاً للعالم مرتين وسائقاً تنافسياً، لم أكن سعيداً بتلك الوضعية. والآن عندما يرى الناس الوضع الحالي، أصبحوا أكثر تفهماً تجاهنا".

اقرأ أيضاً:

شاهد المزيد