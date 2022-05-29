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ألونسو: انزعاج هاميلتون من قيادتي البطيئة "ليست مشكلتي"

قال فرناندو ألونسو أنّ انزعاج لويس هاميلتون من قيادته ببطء للحفاظ على إطاراته في سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد "ليس مشكلته".

ألونسو: انزعاج هاميلتون من قيادتي البطيئة "ليست مشكلتي"

تواجد ألونسو في المركز السابع إثر فترة العلم الأحمر الثانية واختار استخدام إطارات "ميديوم" لإكمال السباق عليها.

لكنّ وتيرة سائق ألبين كانت أبطأ بكثير من السيارات الأخرى أمامه، حيث خسر ما بين ثلاث وأربع ثوانٍ في اللفّة لصالح المتصدّرين، وهو ما أدّى إلى تشكّل فارقٍ كبيرٍ بينه وبين لاندو نوريس صاحب المركز السادس. وأكّدت ألبين أنّه لم تكن لألونسو أيّة مشاكل في سيارته.

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وقال ألونسو لاحقًا أنّ حسابات ألبين للفترة الأخيرة أشارت إلى أنّه سيحتاج للحفاظ على إطاراته، وذلك سبب بطئه.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّنا لم نتمتّع بالإطارات أو عمر الإطارات لإكمال السباق عند بقاء 33 لفّة على النهاية".

وأضاف: "كان سباقًا قصيرًا، وكان أمامنا خياران: إعادة إطارات هارد السابقة، أو وضع إطارات ميديوم. اخترنا الأخيرة لكنّ تقييم عمرها كان أقلّ من 33".

وأردف: "لذا لم نعلم إن كان بوسعنا إكمال السباق أم لا، لذا حاولت إدارة إطاراتي كثيرًا لـ 15 لفّة، ومن ثمّ ضغطت خلال الدقائق الـ 15 المتبقية عندما علمت بعقوبة إستيبان".

وعند إعلامه بانزعاج هاميلتون كثيرًا، أجاب ألونسو: "ليست مشكلتي"، قبل أن يُضيف أنّه "كان من السهل جدًا" الإبقاء على سائق مرسيدس خلفه بالنظر إلى صعوبة التجاوز على حلبة موناكو.

أمّا هاميلتون فقد اعترف خلال محادثات الصحفيّة أنّه "محبطٌ بعض الشيء" لبقائه خلف ألونسو للكثير من اللفّات.

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