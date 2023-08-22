ألونسو: النصف الأول من موسم 2023 ما زال "مذهلاً" رغم تراجع أستون مارتن

بدأت أستون مارتن الموسم بأداء مفاجئ حيث كانت ثاني أسرع سيارة خلف ريد بُل، ونجح ألونسو بتحقيق 6 منصات تتويج خلال أول ثماني جولات، بما في ذلك المركز الثاني في سباقي موناكو وكندا.

لكن، ومع التحديثات التي أدخلها المنافسون، تراجعت أستون مارتن، لتتفوق عليها كل من مرسيدس ومكلارين.

ورغم ذلك أجاب ألونسو حين سُئِل حول رأيه بالموسم حتى الآن: "إنه مذهل، لقد كان النصف الأول أشبه بالحلم. نحن بالمركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين أمام فيراري ونحن بالمركز الثالث ضمن ترتيب بطولة السائقين إلى جانب لويس هاميلتون".

وأكمل: "قبل البحرين، كان التفكير في ذلك ضرباً من المستحيل".

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" قبيل العطلة الصيفية، أثنى مايك كراك مدير الفريق على العلاقة "الشفافة والمنفتحة" بين أستون مارتن ونجم الفريق فرناندو ألونسو.

من جهة أخرى، علّق ألونسو على الوضع الفوضوي الذي تعاني منه ألبين (فريقه السابق) حالياً، فقال: "سيكون من الجميل امتلاك بلورة سحرية ترى من خلالها المستقبل، قبل اتخاذ قرار الانتقال من فريق لآخر!".

وأكمل: "لكن، كما تعلمون، في نهاية المطاف، أنا مسرور بمكاني، لدينا مشروع ذو مستقبل جيد وأنا فخور جداً بذلك".

ورغم الاعتقاد السائد بأن السائق يفقد مهارته مع العمر، لكن ألونسو صاحب الـ 42 عاماً، يواصل دحض هذه النظرية.

حيث أشار إلى عودة دانيال ريكاردو للقيادة مع ألفا تواري مؤكداً أن العمر ليس كل شيء في الفورمولا واحد الحديثة.

فقال: "مسألة عمري كانت حديث الموسم! لكن لا، أعتقد أن الناس رأت أنه بالفعل ليس هناك اختلاف كبير بين 41 أو 42 عاماً".

واختتم: "المسألة بأغلبها ذهنية، بالحافز ومقاربتك للجولات. لكن نجوم اليوم في السباقات وحتى ضمن فرق أخرى، هم الأكثر خبرة. مثل دانيال الآن مع ألفا تاوري. المسألة لا تتعلق بالشباب بل بكونك سريعاً".