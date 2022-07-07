ألونسو "المتحيّر" يسعى لتوضيح بشأن قوانين التسابق في الفورمولا واحد بعد سباق سيلفرستون

قال الإسباني أنه يخطط للسعي من أجل الحصول على توضيح من مدير السباقات خلال اجتماع السائقين مساء غد الجمعة في النمسا، وذلك بعد أن شعر بأن منافسيه تفادوا عقوبات لتصرفات تعرّض هو لعقوبات على إثر أخرى مشابهة لها هذا الموسم.

فإلى جانب "تفاجئه" من عدم تلقّي شارل لوكلير لعقوبة لما رأى بأنه كان تموّجًا بسيارته فيراري على المقطع المستقيم، فقد شكّك ألونسو كذلك بالطريقة التي تم بها السماح لسيرجيو بيريز بمواصلة التسابق بعدما خرج عن المسار في معركته مع المونغاسكي.

فقال: "أعتقد بأننا سنطرح تلك النقطة غدًا في الاجتماع. حيث أنني بصراحة شاهدت السباق يوم الاثنين ورأيت حركات شارل على المقطع المستقيم وكذلك المعركة بينه وبين تشيكو ولويس، والتي كانت رائعة للمشاهدة على التلفاز ولي كذلك وأنا خلفهم".

وأضاف: "لكن في بداية العام، لم يكن من المسموح الخروج عن المسار. كان قانونًا واضحًا. أبيض وأسود. والآن بات من المسموح مغادرة المسار ومواصلة الضغط بكامل السرعة في منطقة الخروج الآمن واستمرار المعركة في المنعطف التالي".

وتابع: "تلك وجهة مختلفة تمامًا عما رأيناه حتى الآن. لذلك سيكون من المثير جدًا للاهتمام الحصول على توضيح لذلك".

وأكمل: "أعتقد بأن علينا الحديث عن ذلك. بطبيعة الحال عندما تكون جنبًا إلى جنب وتدفع أحدهم خارج المسار، تكون هنالك سيناريوهات مختلفة ومناورات، لذلك من الصعب دومًا الحكم على ذلك. لكن تم إخبارنا أن الأمر الوحيد الواضح للغاية ويجب الحذر منه هو الخط الأبيض. ولم يكن الوضع هكذا في سيلفرستون".