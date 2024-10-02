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ألونسو: اللقب الثالث في الفورمولا 1 "أولويّتي الوحيدة"

شرح فرناندو ألونسو بطل العالم في الفورمولا 1 مرّتين كيف أنّ رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة أكثر جاذبيّة من سباق إندي 500.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

من المرجّح أكثر أن يعود ألونسو إلى التسابق في رالي داكار بدل المشاركة في سباق إندي 500 في المستقبل، لكنّه أصرّ على أنّ "أولويّته الوحيدة" هي تحقيق لقبه الثالث في الفورمولا 1 مع أستون مارتن.

وقّع ألونسو على عقدٍ جديدٍ في وقتٍ سابقٍ من هذا العام سيُبقيه في صفوف أستون مارتن حتّى نهاية 2026 على أقلّ تقدير، كما شملت الصفقة دور السفير ما سيُبقيه متّصلًا بالعلامة حتّى بعد نهاية مسيرته في عالم الجائزة الكبرى.

وقال صاحب الـ 43 عامًا أنّه لا يزال يستلهم للفوز بلقبه الثالث قبل انتهاء مسيرته، حيث عزّز فريقه طاقمه التقنيّ عبر الاستعانة بالأسطورة أدريان نيوي من ريد بُل، وإنريكو كارديلي المدير التقني السابق لفيراري وآندي كاول المسؤول السابق عن قسم المحرّكات في مرسيدس.

كما سُئل عمّا إذا كان يرغب بمحاولة العودة لإكمال التاج الثلاثي في رياضة المحرّكات عبر الفوز بإندي 500، ولومان 24 ساعة وجائزة موناكو الكبرى في الفورمولا 1، لكنّه استبعد ظهوره الرابع في إندي.

وقال: "حاولت في سباق إندي 500 في ثلاث مناسبات ولم أنجح. ذلك هو الفوز الوحيد المتبقي (من التاج الثلاثي). لكنّ ذلك ليس ضمن خططي في الوقت الحاضر".

وأضاف: "أركّز بشكلٍ كاملٍ على الفورمولا 1 في الوقت الحاضر. أريد الفوز بالبطولة الثالثة في العامين أو الثلاثة المقبلة. هذه أولويّتي القصوى في الوقت الحاضر".

وأكمل: "أمّا بعد ذلك، ولأنّني سأكون بسنّ 45 أو 46، فأعتقد بأنّ الالتزام الذي ستتطلّبه المشاركة في إندي 500، وقدر التعلّم سيكون كبيرًا. لكن لا يمكنني الجزم بنسبة 100 بالمئة".

وعوضًا عن العودة إلى الأراضي الأمريكيّة، قال بطل العالم مرّتين في الفورمولا 1 أنّه من المرجّح أن يُشارك في رالي داكار، حيث يشعر بأنّه يُمثّل بيانًا أكبر بالنظر إلى تنوّع قواه كسائق.

وضمن فترة راحته بعيدًا عن الفورمولا 1، حلّ ألونسو في المركز الـ 13 في نسخة 2020 من رالي داكار مع تويوتا بعد حادث مكلف في المرحلة العاشرة.

وقال: "أعتقد بأنّ تحديي التالي الكبير سيكون داكار. لو تمكّنت من الفوز بداكار، فأعتقد بأنّ ذلك سيُكون مجزيًا جدًا بالنسبة لي على الصعيد الشخصي، لأنّ بوسعي الفوز في الفورمولا 1 وبوسعي الفوز في سباقات التحمّل، وفزت بلومان ودايتونا، ولو تمكّنت من الفوز في الراليات كذلك، فسيعني ذلك الكثير لي كسائق".

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