ألونسو: القيادة مع فيراري "لم تكن حلم الطفولة" لدى هاميلتون الموسم الماضي

خرج الخبر الصاعق بانتقال هاميلتون إلى فيراري تاركاً مرسيدس، مع بداية موسم 2025، في الأول من فبراير.

لكن ألونسو أوضح بأنه لم يتلقَ الخبر إلا متأخراً بيوم حيث كان مشغولاً بالتمرين، ولم "يكترث كثيراً" لانتقال زميله السابق في مكلارين، إلى فيراري.

حيث قال على هامش حدث إطلاق سيارة أستون مارتن 2024: "لم أصرف الكثير من الوقت (في التفكير بالأمر). كنت أتمرن في ذلك اليوم".

وأكمل: "لقد فوّتُّ كل ذلك التوتر. لذا، كنت متأخراً بيوم عن الخبر".

وأضاف ألونسو - الذي كان زميلاً لـ هاميلتون ضمن صفوف مكلارين، وشارك على متن سيارة فيراري بين موسمي 2010 و2015، أن الخبر لم يكن متوقعاً نظراً للعلاقة الطويلة التي تربط البريطاني بفريق مرسيدس.

فقال: "بصراحة، كان ذلك مفاجئاً ربما. لكن ليس بسبب التغيير نفسه. بل لأنه ومن الخارج، بدا وكأنه مرتبط بشكل وثيق مع مرسيدس وأنه يدين لهم بالولاء الكبير وأمور من هذا القبيل".

وأردف: "كان ذلك حدثاً غير متوقع نوعاً ما".

واسترسل: "لا أعلم أسباب ذلك، لا أعلم شيئاً. لا أعلم القصة".

واستكمل: "لا أكترث كثيراً لذلك".

وكان هاميلتون قد صرّح بأن الانتقال إلى فيراري يعني أنه سيحقق "حلماً آخر من أحلام طفولتي. قيادة سيارة فيراري حمراء".

لكن ألونسو ألقى بالشكّ على هذا التبرير، مشيراً إلى أن هاميلتون كانت لديه طموحات أخرى منذ بضعة أشهر فقط.

وحين سُئِل حيال تجربته مع فيراري، قال ألونسو: "لم يكن ذلك حلم طفولته منذ 12 شهراً، صحيح؟ أو منذ شهرين على ما أعتقد. كان يمتلك حلماً مختلفاً".

وأردف: "آمل أن يستمتع بالتجربة. أعتقد أنه فريق متميز جداً. لكنه أكثر تميزاً حين تفوز.. مضت عدة مواسم منذ أن امتلكوا سيارة سيارة سريعة وكانوا ينافسون على الألقاب".

واسترسل: "ربما سيتمكن لويس من جلب ذلك الجهد الإضافي للمنافسة على اللقب، لأنهم يمتلكون سيارة قادرة".

واختتم: "في نهاية الموسم الماضي، وحتى مع هيمنة ريد بُل، كانت فيراري قادرة على مجاراة أزمنة اللفات وأن تكون أسرع منهم في التصفيات. لذا، أعتقد أنهم يمتلكون سيارة سريعة بما يكفي".