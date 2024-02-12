ألونسو: القيادة مع فيراري "لم تكن حلم الطفولة" لدى هاميلتون الموسم الماضي
رغم أن فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن "تأخر يوماً" قبل أن يعلم بخبر انتقال لويس هاميلتون الصادم إلى فيراري، لكن الإسباني أشار أن زميله السابق أخفى أسبابه الحقيقية وراء ترك فريق مرسيدس.
خرج الخبر الصاعق بانتقال هاميلتون إلى فيراري تاركاً مرسيدس، مع بداية موسم 2025، في الأول من فبراير.
لكن ألونسو أوضح بأنه لم يتلقَ الخبر إلا متأخراً بيوم حيث كان مشغولاً بالتمرين، ولم "يكترث كثيراً" لانتقال زميله السابق في مكلارين، إلى فيراري.
حيث قال على هامش حدث إطلاق سيارة أستون مارتن 2024: "لم أصرف الكثير من الوقت (في التفكير بالأمر). كنت أتمرن في ذلك اليوم".
وأكمل: "لقد فوّتُّ كل ذلك التوتر. لذا، كنت متأخراً بيوم عن الخبر".
وأضاف ألونسو - الذي كان زميلاً لـ هاميلتون ضمن صفوف مكلارين، وشارك على متن سيارة فيراري بين موسمي 2010 و2015، أن الخبر لم يكن متوقعاً نظراً للعلاقة الطويلة التي تربط البريطاني بفريق مرسيدس.
فقال: "بصراحة، كان ذلك مفاجئاً ربما. لكن ليس بسبب التغيير نفسه. بل لأنه ومن الخارج، بدا وكأنه مرتبط بشكل وثيق مع مرسيدس وأنه يدين لهم بالولاء الكبير وأمور من هذا القبيل".
وأردف: "كان ذلك حدثاً غير متوقع نوعاً ما".
واسترسل: "لا أعلم أسباب ذلك، لا أعلم شيئاً. لا أعلم القصة".
واستكمل: "لا أكترث كثيراً لذلك".
وكان هاميلتون قد صرّح بأن الانتقال إلى فيراري يعني أنه سيحقق "حلماً آخر من أحلام طفولتي. قيادة سيارة فيراري حمراء".
لكن ألونسو ألقى بالشكّ على هذا التبرير، مشيراً إلى أن هاميلتون كانت لديه طموحات أخرى منذ بضعة أشهر فقط.
وحين سُئِل حيال تجربته مع فيراري، قال ألونسو: "لم يكن ذلك حلم طفولته منذ 12 شهراً، صحيح؟ أو منذ شهرين على ما أعتقد. كان يمتلك حلماً مختلفاً".
وأردف: "آمل أن يستمتع بالتجربة. أعتقد أنه فريق متميز جداً. لكنه أكثر تميزاً حين تفوز.. مضت عدة مواسم منذ أن امتلكوا سيارة سيارة سريعة وكانوا ينافسون على الألقاب".
واسترسل: "ربما سيتمكن لويس من جلب ذلك الجهد الإضافي للمنافسة على اللقب، لأنهم يمتلكون سيارة قادرة".
واختتم: "في نهاية الموسم الماضي، وحتى مع هيمنة ريد بُل، كانت فيراري قادرة على مجاراة أزمنة اللفات وأن تكون أسرع منهم في التصفيات. لذا، أعتقد أنهم يمتلكون سيارة سريعة بما يكفي".
أستون مارتن تكشف سيارة 2024 التي تمثل "تطويراً كبيراً"
أستون مارتن تكشف سيارة 2024 التي تمثل "تطويراً كبيراً" أستون مارتن تكشف سيارة 2024 التي تمثل "تطويراً كبيراً"
أستون مارتن: "الحقيقة" هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع ألونسو/سترول
أستون مارتن: "الحقيقة" هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع ألونسو/سترول أستون مارتن: "الحقيقة" هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع ألونسو/سترول
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أستون مارتن: الانتقال لمصنع جديد ليس عذراً للتراجع في موسم 2023 الماضي
أستون مارتن: الانتقال لمصنع جديد ليس عذراً للتراجع في موسم 2023 الماضي أستون مارتن: الانتقال لمصنع جديد ليس عذراً للتراجع في موسم 2023 الماضي
ألونسو: حقبة المؤثرات الأرضية في الفورمولا واحد "محيّرة"
ألونسو: حقبة المؤثرات الأرضية في الفورمولا واحد "محيّرة" ألونسو: حقبة المؤثرات الأرضية في الفورمولا واحد "محيّرة"
أستون مارتن تحدد موعد الكشف عن سيارة 2024
أستون مارتن تحدد موعد الكشف عن سيارة 2024 أستون مارتن تحدد موعد الكشف عن سيارة 2024
أحدث الأخبار
فيراري ركزت على تسهيل قيادة سيارتها لموسم 2024
فيراري ركزت على تسهيل قيادة سيارتها لموسم 2024 فيراري ركزت على تسهيل قيادة سيارتها لموسم 2024
فيراري تكشف سيارتها لموسم 2024 في الفورمولا واحد
فيراري تكشف سيارتها لموسم 2024 في الفورمولا واحد فيراري تكشف سيارتها لموسم 2024 في الفورمولا واحد
ألونسو: القيادة مع فيراري "لم تكن حلم الطفولة" لدى هاميلتون الموسم الماضي
ألونسو: القيادة مع فيراري "لم تكن حلم الطفولة" لدى هاميلتون الموسم الماضي ألونسو: القيادة مع فيراري "لم تكن حلم الطفولة" لدى هاميلتون الموسم الماضي
أستون مارتن تكشف سيارة 2024 التي تمثل "تطويراً كبيراً"
أستون مارتن تكشف سيارة 2024 التي تمثل "تطويراً كبيراً" أستون مارتن تكشف سيارة 2024 التي تمثل "تطويراً كبيراً"
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.