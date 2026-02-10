تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 إطلاق أستون مارتن

ألونسو: القيادة في الفورمولا 1 كانت أكثر إثارة في السابق

يرى فرناندو ألونسو أن قوانين 2026 تحوّل الفورمولا 1 أكثر إلى رياضة إدارة للقيادة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
فرناندو ألونسو، رينو، جائزة البرازيل الكبرى 2005

فرناندو ألونسو، رينو، جائزة البرازيل الكبرى 2005

وصف فرناندو ألونسو بعض جوانب قوانين الفورمولا 1 لعام 2026 بأنها "مقيدة بشكل مفرط"، مؤكدًا أن السيارات الأبسط قبل عقدين كانت أكثر متعة في القيادة.

شدد ألونسو على أن الجيل الجديد من المحركات وإدارة الطاقة جعل القيادة أكثر تعقيدًا، مُشيرًا إلى تأثير ذلك على أسلوب القيادة.

حيث قال: "بعض متطلبات إدارة الطاقة والطريقة التي عليك أن تقود بها لتحسين الطاقة على مدار اللفة مزعجة قليلًا من وجهة نظر السائق. تريد أن تقود بنسبة 100%، لكن الآن عليك التفكير في أشياء أكثر من ذلك".

وأضاف السائق الإسباني أن هذا الوضع ليس غريبًا عليه تمامًا، قائلًا: "شاركت في إندي كار، حيث كان الحفاظ على الوقود هو التركيز الرئيسي في 75% من السباق. وفي بطولة العالم لسباقات التحمل، كان هناك أيضًا التحكم بالطاقة وإدارة الحركة مع الأنظمة الهجينة. في نهاية المطاف، هذا جزء من السباق".

اقرأ أيضاً:

ويرى ألونسو أن العودة إلى ماضي الفورمولا 1 النقي أمر مستحيل، فقال: "لن نعود إلى أواخر التسعينيات أو أوائل الألفية، إلى السيارات الخفيفة والسريعة، إلى جوهر الفورمولا 1 عندما كان صوت المحرك في ذروته. نحن نتجه الآن نحو فورمولا 1 مختلفة. لا أعلم إن كانت أفضل أم أسوأ، لكنها بالتأكيد مختلفة".

كما أوضح ألونسو، الذي يرى أن حقبة محركات "في10" كانت أكثر إرضاءً للسائقين، إنه يشعر بالقلق من النهج الحالي.

حيث قال: "كانت القيادة أكثر إثارة في السابق. السيارات القديمة كانت تمنحك إحساسًا أكبر بالقيادة عند الحد الأقصى. الآن عليك أن تقود قليلًا مثل الروبوت لتحقيق أقصى كفاءة. عليك التفكير كثيرًا خلف المقود، وهذا قد يقلل من المتعة".

واختتم: "في الأعوام الأخيرة، كان هناك توجه مشابه ليس فقط في رياضة المحركات، بل أيضًا في كرة القدم وكرة السلة. في السابق، كانت ليلة ملهمة من لاعب واحد كفيلة بحسم المباراة. أما الآن، فالهيكلية والأنظمة هي الأساس".

