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ألونسو: "الفوضى مضمونة" في حال أمطرت خلال سباق إيمولا

يأمل فرناندو ألونسو سائق ألبين أن يحالف الحظ فريقه خلال سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد، مشيراً إلى أن "الفوضى مضمونة" في حال أمطرت.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ألونسو: "الفوضى مضمونة" في حال أمطرت خلال سباق إيمولا

تأهل ألونسو سادساً يوم الجمعة على المسار المبلل، لكنه عانى مع تآكل الإطارات خلال السباق القصير، ما تسبب بتراجعه حتى المركز التاسع.

ما يعني أن بطل العالم مرتين سينطلق من الصف الخامس خلال سباق اليوم الأحد الذي يبدو بأنه سيكون ماطراً في مرحلة ما.

وضربت أمطار قوية حلبة إيمولا بعد سباق الفورمولا 2 الرئيسي، ما أدى لإقامة سباق بورشه سوبركاب على مسار مبلل للغاية قبل ثلاث ساعات فقط من انطلاق سباق الفورمولا واحد.

وضمن معرض كلامه بعد السباق القصير، أكد ألونسو أن الأمطار ستقلب الأمور في إيمولا، على أمل أن يستفيد من ذل فريقه ألبين.

فقال: "هناك بعض الأرصاد الجوية التي تقول أن الأمطار قد تهطل خلال السباق".

وأكمل: "في حال حصل ذلك، من الواضح أن الفوضى مضمونة، وقد يحالفك الحظ أو لا".

وأردف: "ضمن موقعنا الحالي، ربما نكون من بين المحظوظين".

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تصوير: صور موتورسبورت

ولم يسجل الإسباني سوى نقطتين حتى الآن في الموسم (حيث عانى من مشكلة هيدروليكية في أستراليا حرمته فرصة المنافسة على مراكز انطلاق متقدمة) بينما يمتلك زميله إستيبان أوكون 20، مع أفضل مركز له في السعودية حين أنهى السباق سادساً.

ويشعر الإسباني أن سباق إيمولا القصير حرمه بضع نقاط، مشيراً إلى بضعة دروس يمكن استخلاصها منه.

فقال: "لم نمتلك الوتيرة المناسبة".

وأكمل: "مع سرعة سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز الكبيرة خلفنا، كنا نعلم أننا منطقياً سنحرز المركز السابع منطلقين من الخامس. خسرنا ربما نقطتين كانتا متاحتين، نقطة أو اثنتان".

واختتم: "لكن سباق الأحد يحمل المزيد من الفرص، ونريد تقديم سباق جيد".

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