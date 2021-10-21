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ألونسو: الفورمولا واحد "ستحتاج دومًا" إلى وجود "دي آر اس"

يعتقد فرناندو ألونسو أن الفورمولا واحد "ستحتاج دومًا" إلى نظام "دي آر اس" ضمن قوانينها التقنية المستقبلية، وأنه سيظل "آداة نافعة" للسائقين.

ألونسو: الفورمولا واحد "ستحتاج دومًا" إلى وجود "دي آر اس"

تعتمد سيارات الفورمولا واحد نظام الحد من الجر "دي آر اس" منذ 2011، ما يسمح للسائقين ضمن حدود الثانية الواحدة من السيارة في الأمام أن يفتحوا رفرفًا على الجناح الخلفي والذي بدوره يمنحهم سرعة أكبر على المقاطع المستقيمة.

وبينما ساهم ذلك في تعزيز فرص التجاوز، إلّا أنه واجه كذلك انتقادات على أنّه آداة صناعية تجعل من السهل للغاية في بعض الأوقات على السائقين أن يتجاوزوا منافسيهم عوضًا عن القتال من أجل التقدم في الأمام.

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هذا وستخضع قوانين الفورمولا واحد لحزمة تغييرات تقنية كبيرة للموسم المُقبل، حيث ستصبح السيارات أبطأ وسيتغيّر تصميمها بهدف تسهيل التسابق جنبًا إلى جنب فيما بينها، مع تقليل تأثير الهواء المتّسخ. إذ يأمُل البعض داخل البادوك أن تتخلّى البطولة عن نظام "دي آر اس" في المستقبل.

لكنّ بطل العالم مرّتين وسائق ألبين الحالي ألونسو يرى بأن الرياضة ستظل بحاجة إلى وجود "دي آر اس" في المستقبل، حتى مع التغييرات التي تشهدها القوانين والتي تهدف إلى تحسين العرض المقدم على الحلبة.

فقال عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا قد تتخلّى البطولة عن ذلك النظام: "لا أعتقد ذلك، أعتقد بأننا سنكون دومًا بحاجة إليه في الفورمولا واحد".

وأضاف: "أعلم أنه يوفّر بعض التجاوز الصناعي أحيانًا على حلبات مختلفة. لكن وإذا ما نظرنا إلى الوراء، عندما لم يكن لدينا دي آر اس، فقد كانت السباقات مملة أكثر بكثير، وكان التجاوز كذلك أكثر صعوبة".

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وتابع: "الفورمولا واحد ليست كالفئات الأخرى، حيث أنك دومًا تعاني من أجل الاقتراب كفاية من السيارة في الأمام بسبب طبيعة التصميم الانسيابي ومدى براعة كل الفرق دومًا في استخلاص الأداء".

وأكمل: "لذلك سيمثّل الدي آر اس آداة نافعة، حتى في مستقبل هذه الرياضة".

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