ألونسو: الفورمولا واحد بحاجة إلى سيارات متكافئة أكثر لمنافسة مفتوحة على منصة التتويج

بينما تتحضّر الفورمولا واحد لدخول حقبة من القوانين الجديدة بالكامل بدءًا من العام المُقبل، حيث من المأمول أن تتمكن السيارات من ملاحقة بعضها البعض عن قرب أكثر، تظل هنالك مخاوف من أن الفارق بين فرق الصدارة والبقية قد يتوسّع في الواقع على المدى القصير.

ويعتقد ألونسو - الذي سابق خلال العديد من حقب القوانين المختلفة في الفورمولا واحد - أنه من المهم للغاية أن يركّز رؤساء الرياضة أكثر على محاولة تقريب مستويات الأداء حتي يتسنّى لأفضل السائقين إظهار ما هم قادرين على فعله.

فقال: "ما علينا معالجته، وربما العام المُقبل سيمثّل الخطوة الأولى، هو فارق الأداء بين السيارات".

وأضاف: "الآن، وإذا ما كنت محظوظًا كفاية بأن تقود سيارة تنافسية، فإنّك تنافس فقط مع زميلك، وليس مع الفريق الآخر، وستُنهي على منصّة التتويج في 95 بالمئة من السباقات التي تشارك بها في الموسم".

وتابع: "لا يهم إذا ما كنت في الـ 19 من عمرك وأنّ ذلك موسمك الأول في البطولة، أو إذا كنت تبلغ 45 عامًا والأكبر سنًا في البطولة. ستكون على منصّة التتويج بنسبة 95 بالمئة".

وأكمل: "وربما يكون ذلك أمرًا نحتاج لمعالجته كرياضة. يجب أن تكون المنافسة مفتوحة أكثر ليكون هنالك إلهام للسائقين بأنّهم يومًا ما سيكون بوسعهم المنافسة على منصّات التتويج. لكنّ ذلك ليس ممكنًا في الوقت الحالي".

ويأتي إحباط ألونسو من صعوبة المنافسة بانتظام على منصة التتويج في وقت يرى بأن جودة السائقين فيه تتحسّن باستمرار.

إذ وبالحديث عن تطوّره كسائق، أوضح ألونسو بأنّه لا تجب الاستهانة بجانب تنمية المهارات الضروري لتقديم الأداء الأفضل في الفورمولا واحد.

حيث قال: "تتعلم الكثير من الأمور في تلك الرحلة، ولا سيّما حول كيفية التعامل مع الأوضاع المختلفة في الفورمولا واحد".

وأردف: "عندما تدخل هذه الرياضة ترى بأن هنالك بعض الاختلافات الكبيرة بالمقارنة مع فئات الناشئين الأخرى. حيث تواصل التعلّم لثلاثة أو أربعة أعوام عن النظام وكيفية عمل كل شيء، ومن ثم تبدأ الخطوة التالية حول التعلّم عن تعزيز قدراتك على السيارة".

واختتم: "لم يعد الأمر متمحورًا حول القيادة إلى الحدود القُصوى مثل ما هو معتاد في الغوكارت أو فئات الناشئين: هنا عليك أن تتعامل مع المشاكل والسيناريوهات المختلفة في السباق، تآكل الإطارات، الاستراتيجية وأمور كهذه يجب أن تواصل التعامل معها على النحو الأفضل في كل نهاية أسبوع".