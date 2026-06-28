ألونسو: الفريق لا يستسلم رغم تأهلنا في المركز الأخير وما حققناه هذا الأسبوع يمنحني الأمل

تأهل فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في المركز الـ 21 أمام زميله لانس سترول، حيث تأخرت أستون مارتن بحوالي ثانية خلف كاديلاك الأقرب وبفارق حوالي 3 ثوان عن الصدارة.

"واجهنا بعض المشاكل بسبب الارتفاع الكبير عن سطح البحر، وطبيعة الحلبة المختلفة، إضافة إلى أنها تتطلب الكثير فيما يتعلق بإدارة الطاقة" قال ألونسو.

وأضاف: "لكن منذ الحصة الأولى من التجارب الحرة، حققنا تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بسهولة قيادة السيارة، وعلبة التروس، وعمليات خفض ورفع السرعات، وكذلك ثبات إدارة الطاقة".

وتابع: "للمرة الأولى هذا العام، حصلت على التوزيع نفسه للطاقة خلال لفاتي الثلاث في التجارب التأهيلية. وهذا منحني الثقة للضغط حتى حدود السيارة في المنعطفات، لأنني كنت أعرف السرعة التي سأصل بها إلى المنعطف التالي".

هذا واعترف ألونسو بأن أستون مارتن لا تزال في آخر الترتيب، لكنه أشار إلى أن المنافسين يواصلون التطور أيضًا.

فقال: "ما زلنا في مؤخرة المجموعة. وحتى أقرب منافس لنا، كاديلاك، حقق خطوة كبيرة إلى الأمام بفضل التحديثات التي جلبها إلى هنا".

وأردف: "لكن الفريق يواصل العمل وكأنه ينافس على النقاط أو حتى على منصات التتويج. ومن المهم جدًا بالنسبة لي كسائق أن أرى ذلك. من السهل جدًا أن تفقد الحافز عندما تكون في آخر الترتيب كل أسبوع. لكن لا أحد داخل الفريق يستسلم، والجميع يعمل على تحسين السيارة في كل حصة. وعندما لا يستسلم الفريق، فإنك كسائق تجد الدافع أيضًا لعدم الاستسلام".

واختتم السائق الإسباني حديثه مؤكدًا أن شعوره هذه المرة مختلف رغم عدم تغير النتيجة، قائلًا: "أنا في المركز نفسه الذي كنت فيه خلال السباقات الأربعة الماضية. لكنني اليوم أشعر بسعادة أكبر مقارنة بجميع التجارب التأهيلية الأخيرة".