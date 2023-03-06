ألونسو: الفرق الأخرى تفتقر لخصلة جوهريّة ساعدت أستون مارتن
أشار فرناندو ألونسو إلى أنّ الفرق المنافسة في بطولة العالم للفورمولا واحد تفتقد لجانبٍ مهم يعتقد بأنّه كان حاسمًا وراء تقدّم أستون مارتن المفاجئ هذا العام.
أحرز بطل العالم مرّتين منصّة تتويجه الأولى منذ جائزة قطر الكبرى 2021 عندما حلّ ثالثًا خلف ثنائيّ ريد بُل في الجولة الافتتاحيّة للموسم الجديد في البحرين.
وما كان مثيرًا في إنجازه هو تحقيقه لذلك ضمن سباقه الأوّل مع أستون مارتن الفريق الذي حلّ سابعًا في بطولة الصانعين العام الماضي.
وفي حين أنّ فرق الفورمولا واحد تحدّثت عن تطلّب التقدّم في الترتيب عدّة أعوام، فإنّ قفزة أستون مارتن الدراميّة في هذا الشتاء المنقضي فاجأت الجميع.
ويعتقد ألونسو بأنّ شرح ذلك التقدّم واضح، حيث قال: "أعتقد بأنّك تحتاج للتحلي بنظرة وطموح لورنس سترول، أو قيادتنا وإدارتنا لأنّ الفرص متاحة أمام الجميع".
وأردف: "لكن يبدو أنّنا الفريق الوحيد الذي يرغب في فعل كلّ ما يتطلّبه الأمر للفوز. وأنا فخورٌ بأنّني جزء من هذا الفريق".
وجاءت منصّة تتويجه المفاجئة في البحرين لتُثبت الوتيرة التي أظهرتها أستون مارتن في التجارب الشتويّة.
ومع عدم ارتياح مرسيدس وفيراري على صعيد تآكل الإطارات، يبدو ألونسو متّجهًا لتحقيق المزيد من النجاحات.
وفي حين أنّ ريد بُل كانت في عالم لوحدها في البحرين، يعتقد ألونسو بأنّ بوسعه استهداف تحقيق انتصارٍ هذا العام بناءً على إمكانيّات سيارتهز
وعندما سُئل إن كان يعتقد بأنّ بوسعه الفوز بسباق، أجاب ألونسو: "أجل، أعتقد ذلك، لأنّك عندما تحلّ ثالثًا في السباق الأوّل، فأمامك 22 فرصة أخرى هذا الموسم".
وأكمل: "حتّى العام الماضي، أذكر أنّنا كنّا على الصفّ الأوّل في الأمطار في كندا، كلّ شيء قد يحدث في 22 سباقًا. وسأبذل كلّ ما في وسعي للحصول على أفضل فرصة".
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