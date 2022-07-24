ألونسو: الفجوة بين مكلارين وألبين في فرنسا "مقلقة بعض الشيء"
يعتقد فرناندو ألونسو أنّ مكلارين ربّما تكون بعيدة المنال بالنسبة لألبين ضمن جائزة فرنسا الكبرى، واصفًا فارق النصف ثانية بينه وبين لاندو نوريس في التجارب التأهيليّة بـ "المقلق بعض الشيء".
تدخل مكلارين وألبين سباق الأحد متعادلتين على صعيد النقاط في المركز الرابع في بطولة الصانعين، حيث تتقدّم مكلارين عليها فقط من خلال تحقيقها لمنصّة تتويج في إيمولا.
وكانت ألبين تأمل مواصلة أدائها الجيّد من السباقات الأخيرة وذلك بعد مكاسبها الأخيرة في الترتيب، لكنّها عانت خلال خصص التجارب وكذلك في التصفيات في فرنسا.
وفي حين كان ألونسو قادرًا على العبور إلى القسم الثالث ليتأهّل في المركز السابع، اكتفى زميله إستيبان أوكون بالمركز الـ 12.
وكان نوريس في المقابل قادرًا على فصل ثنائيّ مرسيدس ليتأهّل خامسًا متقدّمًا بـ 0.520 ثانية عن ألونسو.
وقال سائق ألبين بعد التصفيات: "وصلنا إلى هنا بتوقّعات عالية بعد سيلفرستون والنمسا حيث كنّا تنافسيين للغاية فيهما".
وأضاف: "اعتقدنا بأنّنا سنكون في مقدّمة خطّ الوسط هنا، لكنّ ألفا تاوري ومكلارين تبدوان أفضل بعد تحديثاتهما الكثيرة".
ثمّ تابع: "لأكون صادقًا وبعدما رأيت الأزمنة وكان لاندو أمامي بنصف ثانية، فإنّ ذلك فارقٌ كبير بعيد المنال بالنسبة إلينا، وذلك مخيفٌ بعض الشيء".
وأكمل: "لكن سنرى غدًا ما ستكون عليه وتيرة السباق، وإدارة الإطارات والاستراتيجيّة وكلّ شيء، آمل أن نتمكّن من منافسته".
واعترف ألونسو أنّ هذه لم تكن عطلة نهاية أسبوع سهلة على ألبين، حيث لم يكن الفريق سعيدًا بسلوك السيارة في حصّتي الجمعة.
ومن المنتظر أن تجعل درجات الحرارة العالية السباق صعبًا للغاية على صعيد إدارة الإطارات، حيث يُواجه الفريق كذلك عامل البدء الإضافي في خطّ الحظائر وهو ما يجعل من محاولة تقليل وقفات الصيانة هدفًا مهمًا.
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