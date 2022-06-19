ألونسو: التواجد ضمن الخمسة الأوائل هو هدفي رغم الانطلاق من الصف الأول في كندا

ظهر ألونسو بأداء جيد على مدار نهاية الأسبوع في مونتريال إثر عودة البطولة إلى حلبة جيل فيلنوف للمرة الأولى منذ 2019 - حيث لم يتواجد خارج الخمسة الأوائل في أي من حصص التجارب الحرة (وتصدر التجارب الحرة الثالثة)، ومن ثمّ تمكن من الإطاحة بمواطنه كارلوس ساينز ليتأهّل ثانيًا.

وتعد تلك النتيجة هي الأفضل لألونسو في التصفيات منذ انطلاقه من المركز الأول في جائزة ألمانيا الكبرى موسم 2012 عندما كان يقود لصالح فيراري، لكن بطل العالم مرتين لا يفترض بأنه سيتقدم لإحراز منصة تتويج أو أفضل من ذلك في سباق اليوم الأحد.

وذلك كونه يدرك أفضلية الوتيرة التي تتمتع بها كل من فيراري وريد بُل، والتي تعني بأن فيرشتابن وساينز سيتنافسان على الفوز، بينما سيحاول سيرجيو بيريز وشارل لوكلير العودة وتعويض المراكز.

وإذا ما نجحا في ذلك - على الأرجح بمساعدة الاحتمالية الكيبرة لتدخّل سيارة الأمان - فقد اعترف ألونسو بأن التفوق على لويس هاميلتون إلى المركز الخامس سيظل "بمثابة فوز" بالنسبة لألبين.

فقال: "واقعيًا، يمكنني القول بأنه ينبغي علينا المنافسة على مركز ضمن الخمسة الأوائل. لدينا مركز انطلاق جيد جدًا، لكننا نعلم حدودنا وقد رأينا في العديد من السباقات بالفعل أن فيراري أو ريد بُل تنطلقان من المركز الأخير أو تتعرضان لانثقاب في اللفة الأولى أو ما يشابه ذلك، وفي النهاية تتمكنان من الإنهاء بفارق جيّد أمامنا".

وتابع: "لذلك أعتقد بأن المراكز الأربعة الأولى محجوزة. وعليه فإن المركز الخامس سيكون بمثابة فوز بالنسبة لنا وهذا على الأرجح المركز الذي علينا استهدافه".

وعند سؤاله عن رؤيته لانطلاقة السباق وهو على المركز الثاني، أوضح ألونسو أن الهدف هو تصدّر السباق في اللفة الأولى.

فقال: "سأهجم بأقصى ما لديّ عند المنعطف الأول! ومن ثم بعد ذلك سيكون بمقدورهما (فيرشتابن وساينز) التقدم ومنافسة بعضهما البعض. ولكن سيكون من الجيد أن أتصدّر السباق".