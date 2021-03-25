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ألونسو: التغيّر الكبير الذي طرأ على الفريق في إنستون منذ مشاركتي الأخيرة "علامة جيّدة"

قال فرناندو ألونسو أنّ فريق ألبين المتمركز في إنستون يبدو "مختلفًا للغاية" عمّا كان عليه عندما دافع عن ألوان الصانع الفرنسي للمرة الأخيرة مع رينو، واصفًا ذلك بأنّه "علامة جيّدة".

ألونسو: التغيّر الكبير الذي طرأ على الفريق في إنستون منذ مشاركتي الأخيرة "علامة جيّدة"

سيسجّل ألونسو عودته إلى منافسات الفورمولا واحد من بوابة جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2021 نهاية هذا الأسبوع، إذ يعود الإسباني إلى شبكة الانطلاق من جديد بعد غياب دام موسمين شارك خلالهما في الإندي كار، بطولة العالم للتحمّل ورالي داكار.

وسيبدأ بطل العالم مرّتين هذا العام مسيرته الثالثة مع الفريق المتمركز في إنستون، وذلك بعد مشاركته مع رينو بين 2003 و2006، وبين 2008 و2009.

وعند سؤاله عن مدى التغيّر الذي شهده فريق إنستون منذ مشاركته الأخيرة مع رينو في 2009، أوضح ألونسو أنّ الاختلافات ملحوظة جدًا، ولا سيّما مع البنية التحتية في مقر الفريق.

فقال: "هنالك اختلاف كبير للغاية عن المرة الأخيرة، وتلك علامة جيّدة".

وأضاف: "بعد 10 أعوام منذ مشاركتي الأخيرة معهم، إذا كانت كل شيء كما هو، فربما ما كانت تلك لتكون أخبارًا جيّدة بالنسبة لنا".

وتابع: "أعتقد بأنّ تم تحديث المصنع بشكل كبير. بات هنالك المزيد من الأشخاص يعملون هناك الآن، في فيري، في فرنسا، كما أرى بأنّ مستوى التقنيات التي باتت لدينا الآن بالمقارنة مع 15 عامًا مضت، مختلف للغاية".

وأكمل: "أنا سعيد جدًا بالأشياء التي رأيتها منذ العام الماضي، حيث أنّ لدينا أناسًا موهوبين للغاية في الفريق، ومصممين وتقنيين رائعين كذلك. هنالك بعض الميكانيكيين ما يزالون متواجدين من مشاركتي السابقة، وتلك لمسة جيّدة أيضاً، إذ تساهم في خلق مناخ لتكرار نجاحات الماضي. لكن لدينا في المقابل روح جديدة وجيّدة. إنّها منظمة رائعة للغاية الآن".

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في المقابل، لا تعتري الإسباني أيّة مخاوف حول التحديات التي سيواجهها من أجل استعادة وتيرته في البطولة، مُدركًا بأنّه لم يتمكن على الأرجح من الإضافة إلى سلسلة انتصاراته أو ألقابه في 2021، بالنظر إلى موقع ألبين في الترتيب التنافسي.

فقال: "لا أخشى أيّ تحدٍ بعينه. مجموعة الوسط تنافسية جدًا في الوقت الحالي، لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز وجودنا وأن نكون على نحوٍ مثالي في كل نهاية أسبوع إذا ما أردنا تسجيل نقاط جيّدة". 

وتابع: "بعد غيابي لعامين عن البطولة، سيتيعّن عليّ أن أتعلم بعض الأمور من جديد، والاعتياد على أمور أخرى. لكن فيما يتعلق بالقيادة أو مقاربتي لنهاية الأسبوع وعملي مع الفريق، فينبغي أن تكون الأمور سلسة للغاية".

واختتم: "عندما لم أكن في المنزل خلال هذين العامين، كنت أسابق في كل نهاية أسبوع، لذلك ينبغي أن يكون الوضع على ما يرام".

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