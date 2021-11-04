ألونسو: التعليق على الحوادث في السباقات "لا يعكس الإحباط" وإنّها لضمان "العدل"

وجّه ألونسو الكثير من الرسائل الغاضبة منذ عودته إلى الفورمولا واحد في بداية موسم 2021 في ما يتعلّق بانزعاجه من قرارات المراقبين التي لا يتّفق معها.

وشمل ذلك تعليقات حيال خروج السائقين عن المسار في بداية سباقَي النمسا، وأشار إلى ردّة الفعل على اختصاره المنعطف الثاني في سوتشي تُظهر "وجود قوانين مختلفة للأشخاص المختلفين" في الفورمولا واحد، ومن ثمّ واقعتيه مع كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي في أوستن.

وعندما سُئل حيال المحادثات التي يريد مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد خوضها مع السائقين نهاية هذا الأسبوع في المكسيك بشأن تعاطي المراقبين مع مسائل خروج السائقين على المسار أثناء التجاوزات، قال ألونسو أنّه "منفتحٌ للإصغاء لكلّ ما يريدون قوله" بعد أن قال سابقًا بأنّه "لن يطرح المسألة".

وقال الإسباني: "دائمًا ما تكون الأجوبة بناءة للغاية وإيجابيّة جدًا لأنّنا نريد التسابق بشكلٍ عادلٍ قدر الإمكان ونُحاول معالجة كلّ المشاكل".

وأضاف: "ذلك لأنّ الأمر لا يعتمدر على ما يقوله السائقون فقط أو السباق نفسه فقط، بل على طبيعة الحلبة كذلك".

وأردف: "دائمًا ما تكون لديك المزيد من المشاكل في سوتشي بالمقارنة مع سيلفرستون أو حلبة أخرى. نُحاول العمل معًا من أجل حلٍ أفضل. لذا سنرى".

وأكمل: "على الجانب الآخر فلا يعتريني أيّ إحباط. لا تكونوا حائرين. أريد فقط أن يكون التسابق عادلًا وأن نُقدّم عرضًا جيّدًا للمشجّعين على المدرّجات وخلف شاشات التلفاز. لدينا الكثير من المشجّعين حول العالم وشاهدنا كيف كان سباق أوستن ممتعًا".

ثمّ تابع: "لذا نُحاول تقديم عرضٍ عادلٍ للجميع".

وقال ألونسو أنّه لن يطرح المسألة لأنّ الإجابة ستكون هي نفسها من قبل "فيا".

وقال في هذا الصدد: "لو تحدّثنا عن كرة القدم ولمس الكرة باليد داخل منطقة الجزاء فستُحتسب ركلة جزاء. لا تحتاج لطرح المسألة في كلّ مباراة".

وقال ألونسو أنّ التركيز على التجاوزات خارج المسار خلال اجتماع السائقين "سيكون بالضبط ما لا يريد حدوثه" لأنّه "يعتقد بأنّ هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب التباحث فيها عوضًا عن ذلك".

وقال الإسباني: "مثل حوادث اللفّة الأولى في أوستن. قاموا بنقل الحفف على الجهة الخارجيّة بعد مشكلة في سباق الفورمولا 4 او أيًا كان، وكانت هناك ثلاث أو أربع سيارات خرجت عن المسار عند المنعطف الأوّل".

واختتم بالقول: "أودّ الحديث حول تلك السيارات مثلما فعلنا في سوتشي".