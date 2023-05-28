ألونسو: التصفيات المليئة بالأدرينالين إثبات على ضرورة بقاء موناكو في الروزنامة
قال فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن تصفيات جائزة موناكو الكبرى الجنونية، إثبات على سبب ضرورة بقاء الجولة العريقة ضمن روزنامة الفورمولا واحد.
في القسم الثالث الدرامي من تصفيات موناكو، تبادل كل من ألونسو، إستيبان أوكون سائق ألبين وشارل لوكلير سائق فيراري، المركز الأول المبدئي، قبل أن يسجل ماكس فيرستابن لفة مذهلة على متن ريد بُل منحته قطب الانطلاق الأول، حيث عوّض كل الزمن الذي كان ينقصه في المقطع الثالث للحلبة.
حيث صرّح الهولندي بأنه ارتطم بالحواجز على طريقه لكسر زمن ألونسو، بينما اعترف الإسباني بأنه ارتكب "بضعة أخطاء" ضمن سعيه لتحقيق قطب الانطلاق الأول له منذ ما يقارب 11 عاماً تقريباً.
ومع استحالة التجاوزات تقريباً على حلبة موناكو خلال السباق، فإن النقاشات تتصاعد كل عام حيال ضرورة بقاء هذه الحلبة ضمن الروزنامة.
وبالرغم من أن السباق قد يكون مملاً يوم الأحد، لكن ألونسو يرى بأن سحر تصفيات موناكو المتميزة يمنحها مكانها الخاص ضمن الروزنامة في حقبة الفورمولا واحد الحديثة.
فقال: "أعتقد أن اللفات مليئة بالأدرينالين، كما شاهدنا على التلفاز حين كنت خلف المقود في السيارة، يمكن أن نرى كامل موناكو في يوم مشمس كهذا، أعتقد أنها مكان متميز جداً".
وتابع: "حتى العام الماضي أيضاً، كانت هناك أقاويل بأن موناكو ربما لن تتواجد ضمن الروزنامة في المستقبل، وذلك لا يبدو قراراً صائباً. عليها أن تبقى، على الدوام".
من جهته، يرى ماكس فيرستابن أن لفة التصفيات في حلبة موناكو المتعرجة وغير المتسامحة، ترفع دقات القلب كما لا تفعلها أية حلبة أخرى.
وبدا ذلك واضحاً بالفعل خلال كلام الهولندي مع فريقه بعد تحقيق قطب الانطلاق الأول.
"يمكنني الشعور بذلك في كل مرة أجلس فيها خلف المقود، دقات قلبك ربما أسرع بقليل من أية حلبة أخرى خلال لفات التصفيات" قال فيرستابن.
وأكمل: "لأنك تدرك تماماً بأن أي خطأ طفيف يعني أنك ستنتهي في الحائط".
وتابع: "من بين جميع حلبات الشوارع، هذه هي التصفيات الأصعب. الأدرينالين يملؤك ودقات قلبك تتسارع أكثر من أية تصفيات أخرى".
أما شارل لوكلير، البطل المحلي، الذي حقق قطب الانطلاق الأول في موسمي 2021 و2022، فيرى أن روعة التصفيات تعوّض عن سباق الأحد.
فقال: "يوم السباق، نعم، ربما ليس الأكثر حماسة لناحية التجاوزات. لكن يوم السبت مذهل حقاً".
واختتم: "الشعور خلال لفة التصفيات جيد جداً. لا يماثله أي شعور آخر في أية حلبة أخرى ضمن الروزنامة".
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