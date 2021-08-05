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ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

قال الإسباني فرناندو ألونسو أنّ التحيّز البريطاني في بطولة العالم للفورمولا واحد بالنظر إلى البيئة البريطانيّة التي تطغى عليها يجعله هو وماكس فيرشتابن يبدوان سيّئين.

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

واجه فيرشتابن الكثير من الانتقادات من قبل الجماهير البريطانيّة، وحتّى العديد من وسائل الإعلام، على إثر حادث سيلفرستون الذي جمعه بلويس هاميلتون في اللفّة الأولى عند منعطف "كوبس".

وتواصل الجدل حيال المسألة حتّى جائزة المجر الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن وصل به الأمر يوم السبت للانفجار غاضبًا بعد تواصل طرح الأسئلة حيال الحادث، وذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد التصفيات.

وقال ألونسو حينها أنّ فيرشتابن يُواجه صعوبات أكبر لأنّه ليس بريطانيًا، كما أنّ الإسباني نفسه لم يسلم من انتقادات البعض يوم السباق بعد حجزه لهاميلتون خلفه لـ 10 لفّات وبدّد فرصه في تحقيق الفوز.

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وقال الإسباني يوم الأحد بعد السباق عندما سُئل عن توضيحات لتلك التعليقات: "بشأن تعليقات الأمس، فلا أعلم، أشعر دائمًا أنّه في كلّ مرّة تزداد فيها الأمور إثارة وحدّة على المعركة على اللقب... هذه الرياضة هي بيئة بريطانيّة".

ثمّ تابع: "جميع الفرق بريطانيّة تقريبًا. وأنتم أغلبكم، كصحفيين أو كاهتمام إعلامي، وأطقم بثّ تلفزي من المملكة المتّحدة".

وأكمل: "لذا هناك تفضيل لرجلكم في بلادكم كي يكون تنافسيًا ويُواصل تحقيق الفوز".

واختتم بالقول: "دائمًا ما شعرت بذلك عندما كنت أتسابق، ويبدو أنّني كنت الشخص السيّئ في الفورمولا واحد عندما كنت أتسابق في مواجهة السائقين البريطانيين. عندما رأيت ما حدث في سيلفرستون وعندما شاهدت طرح ذات الأسئلة على فيرشتابن، فإنّني أتفهّم موقعه بالتأكيد".

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