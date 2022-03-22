ألونسو: التجاوز لا يزال صعبًا في الفورمولا واحد بالرغم من قوانين 2022

تمّ وضع القوانين التقنيّة الجديدة، التي نقلت توليد أغلب الارتكازيّة إلى الأرضيّة، من أجل تسهيل بقاء السيارات خلف الأخرى التي أمامها في المنعطفات من خلال تقليص الاضطرابات الهوائيّة.

وفي حين أنّ العديد من السائقين أشاروا بعد جائزة البحرين الكبرى الافتتاحيّة إلى أنّ السير خلف السيارات الأخرى أصبح أسهل، يعتقد ألونسو بأنّ الحكم الحقيقي سيكون الحصول على تجاوزات أكثر هذا العام.

وقال سائق ألبين: "اتّباع السيارات الأخرى أسهل بالتأكيد. لاحظنا ذلك منذ التجارب التحضيريّة الأولى، لكنّ التجاوز ليس بالسهولة التي يبدو عليها في التلفاز".

وأضاف: "أعتقد بأنّ جميع التجاوزات التي شاهدناها اليوم كانت بسبب تمتّع سيارة بأفضليّة وتيرة ثانيتين على إطارات أجدد من الأخرى".

وأكمل: "وصلت إلى سيارات كنت أسرع منها بثانيتين وتجاوزتها في غضون منعطفات قليلة. كما لحقت بسيارات أخرى كانت أسرع بثانيتين وتجاوزتني في غضون منعطفين أو ثلاثة".

وأردف: "أعتقد بأنّ الإطارات لا تزال العامل المفرقّ الأبرز، وليس اتّباع السيارات الأخرى. لذا نحتاج لقيادة هذه السيارات في المزيد من السباقات".

ويعتقد أوكون زميل ألونسو أنّ قوانين الفورمولا واحد لموسم 2022 "خطوة في الاتّجاه الصحيح" بالرغم من إشارته إلى أنّ عامل السحب ونظام "دي آر اس" أقلّ قوّة في الجيل الجديد من السيارات.

وقال في هذا الصدد: "نظام ’دي آر اس’ أقلّ قوّة في الحقيقة وعامل السحب أقلّ قوّة بشكلٍ عام".

وأضاف: "أعتقد بأنّ بوسعك التجاوز، وبوسعك اتّباع السيارات الأخرى على مقربة أكثر. والسيارة أقلّ تأثّرًا بالأخرى، الأمور تسير في الوجهة الصحيحة، لكن يبقى هناك بعض التأثير الطفيف".

وأكمل: "لكنّ تأثير السحب انخفض كثيرًا. أعتقد بأنّ ما سهّل التجاوزات التي شاهدتموها هو فارق الإطارات على الأرجح".

من جانبه قال جورج راسل سائق مرسيدس أنّه لم يشعر بالكثير من الفارق على الإطلاق سواءً على صعيد القدرة على اتّباع السيارات الأخرى أو إطارات بيريللي الجديد’ز

وقال البريطاني: "لم أشعر بفارقٍ كبير من الداخل بكلّ صدق. اتّباع السيارات الأخرى ليس أسوأ بالتأكيد، دائمًا ما يكون سباق البحرين صعبًا بسبب السطح والإطارات ولا يبدو أنّ هناك تحسّنًا ضخمًا بالمقارنة مع العام الماضي، كوننا لا نزال ننزلق كثيرًا".

وأكمل: "ازداد الوضع صعوبة بسبب زيادة وزن السيارة بـ 50 كلغ، القيادة ليست ممتعة بالتأكيد".

أمّا لاندو نوريس، الذي عانى من عطلة نهاية أسبوع قاسية مع مكلارين، فقد قال بأنّه كان "يتوقّع المزيد" من قوانين 2022، بالرغم من أنّه عانى بشكلٍ عام من سيارته وافتقارها للارتكازيّة.

وقال في هذا الصدد: "كان سباقًا قاسيًا. لم يكن الوضع بالجودة التي توقّعتها، وذلك محبط. توقّعت المزيد (على صعيد اتّباع السيارات الأخرى)".

وأكمل: "عندما تقترب فإنّ القسم الخلفي لا يزال ينزلق بسهولة، وتفقد السيطرة على المقدّمة وتزداد حرارة الإطارات وتخرج عن مجالها مجدّدًا".

واختتم بالقول: "سأقول بأنّها أفضل قليلًا، لكنّك لا تزال تخسر الكثير من الارتكازيّة. لذا ربّما ليس الوضع بالجودة التي كان الجميع يأملها".