ألونسو: التجارب الفعليّة الأولى "ألهبت روحي التنافسيّة"

تصدّر ألونسو جدول الأزمنة ضمن تجاربه الفعليّة الأولى على متن سيارة رينو لهذا العام، وذلك بعد أن أكمل يوم تصويرٍ ترويجي فقط في برشلونة على متن إطارات استعراضيّة.

وأتمّ بطل العالم مرّتين في الفترة الماضية برنامج اختبارات على متن سيارة رينو من موسم 2018، كذلك على إطارات استعراضيّة واختتمه باختبارات على حلبة أبوظبي قبل بضعة أسابيع.

وسمحت له تلك الاختبارات ببدء تجارب اليوم بسرعة عالية منذ الوهلة الأولى، وذلك في ظلّ استخدام السائقين لتركيبتَي "سي4" و"سي5" من بيريللي.

وأكمل الإسباني ما مجموعه 105 لفّات مُسجّلًا أسرع توقيت وقدره 1:36.333 دقيقة، متفوّقًا على أفضل أزمنة إستيبان أوكون ودانيال ريكاردو في تصفيات نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ألونسو حيال التجارب: "كانت جيّدة وكان من الرائع العودة إلى السيارة خاصة مع فريق التسابق. اختبرت سيارة 2018 تحضيرًا للعودة، لكنّ هذه بدت أكثر جديّة وألهبت روحي التنافسيّة".

وأضاف: "كان من الرائع الحصول على شعورٍ بسيارات معاصرة واختبار ما يُمكنها فعله. كنت أتابع تقدّم الفريق عن قرب نهاية الأسبوع الماضي، وكان من الرائع اختبار ما تعلّمته على جانب المسار وتطبيقه داخل قمرة القيادة اليوم".

وكان ألونسو قد قال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" نهاية الأسبوع الماضي أنّ التجارب ستكون لها قيمة محدودة بالنظر إلى أنّ السيارات ستتغيّر لموسم 2021، وذلك في ظلّ خفض الارتكازيّة وتغيير إطارات بيريللي. لكنّه كان قادرًا في المقابل على إنجاز بعض العمل المفيد مثلما كان مخطّطًا له.

وقال حيال ذلك: "أكملنا الكثير من الأعمال الأساسيّة التي جهّزنا لها في المصنع مثل قياس المقعد، وموقع الدوّاسات وكلّ تلك الأمور، وهو ما سيكون مفيدًا جدًا بالنظر إلى حصولي على يوم ونصف فقط في التجارب الشتويّة العام المقبل".

وأضاف: "أتممنا ذلك العمل اليوم ونتوجّه إلى العطلة والعام الجديد بروح جيّدة والجميع متحمّسٌ في الفريق".