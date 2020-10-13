ألونسو: التجارب الأولى مع رينو "بداية جديدة"

سيكون ألونسو قادرًا على قطع 100 كلم بسيارة 2020 ضمن يوم تصوير ترويجيّ للصانع الفرنسي.

وأشار الإسباني إلى أنّ التجارب تأتي بعد 20 عامًا من قيادته البارزة الأولى لسيارة فورمولا واحد على ذات الحلبة ومع ذات الفريق.

وكان الإسباني حينها قد قاد سيارة بينيتون "بي200" ليومين في برشلونة في ديسمبر 2000 إلى جوار جيانكارلو فيزيكيلا.

لكنّ ذلك لم يكن الجلوس الأوّل له خلف مقود سيارة فورمولا واحد كونه قاد سيارة ميناردي لفترة وجيزة في خيريز قبل ذلك بعام.

وتعود آخر قيادة لألونسو لسيارة فورمولا واحد إلى أبريل 2019 عندما قاد سيارة مكلارين مزوّدة بوحدة طاقة رينو.

وقال الإسباني: "سيكون شعورًا مدهشًا، وذلك بعد عامين من عدم قيادة سيارة فورمولا واحد".

وأضاف: "أتطلّع لذلك حقًا. أعتقد بأنّ الأمر سيكون بمثابة بداية جديدة وستأفاجأ بسرعة السيارة، وأداء الكبح، والسرعة في المنعطفات، والكثير من الأشياء الأخرى التي فاجأتني سابقًا، وأتطلّع قدمًا لذلك".

وأردف: "سيكون من الرائع العودة إلى برشلونة. أذكر تجاربي الأولى مع بينيتون في 2000 وكانت حينها في برشلونة، وسيحدث الأمر ذاته على ذات الحلبة بعد 20 عامًا من تجاربي الأولى، ستكون هذه إحدى آخر الفرص لقيادة سيارة تحمل علامة رينو، كون اسم الفريق سيتغيّر العام المقبل. أشعر بالفخر والتميّز وأتطلّع قدمًا لذلك وأنا متحمّسٌ جدًا".

وبالرغم من أنّه أمضى بعض الوقت في مصنع الفريق في إنستون، قال ألونسو أنّه لم يُكمل قدر عملٍ كافٍ مثلما أراد.

وقال الإسباني: "لم يكن التحضير للتجارب الأولى سهلًا. لم تكن تحضيرات طبيعيّة بسبب أزمة كورونا، لم أكمل الكثير من أيّام المحاكاة، لكنّنا جاهزون بالرغم من ذلك".

وأضاف: "إنّه يوم تصوير فقط، والمسافة محدودة بـ 100 كلم، لذا سنحاول استغلال اللفّات والحصول على بعض الصور ومقاطع الفيديو الرائعة. أعلم أنّني سأتعلّم وأكتشف الكثير خلال تلك اللفّات. سأحاول اتّباع مقاربة مفتوحة وتعلّم كلّ ما يُمكن تعلّمه".