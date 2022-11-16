ألونسو: التجارب الأولى مع أستون مارتن فرصة "مهمّة"

بعد موسمين قضاهما مع فريق ألبين على إثر عودته إلى الفورمولا واحد في 2021، سينتقل ألونسو إلى صفوف أستون مارتن للعام المقبل بعد توقيعه على عقدٍ طويل الأمد مع الفريق.

وكجزء من اتّفاقٍ بين عددٍ من الفرق لاختبار سائقيهم الجدد لموسم 2023 بعد جولة أبو ظبي الختاميّة، سرّحت ألبين ألونسو ليُشارك في يومٍ من التجارب مع أستون مارتن.

وفي حين أنّ المشاركة لن تمنحه الكثير من مؤشّرات الأداء المنتظر من سيارة "آي.ام.آر23" للعام المقبل، فإنّ ذلك اليوم سيكون مفيدًا ليكون على أهبة الاستعداد عند اختبار سيارة الموسم الجديد للمرّة الأولى لاحقًا.

وقال الإسباني حول التجارب: "إنّها مهمّة. على صعيد الأداء، فإنّها لن تكون مهمّة، لأنّ السيارة ستكون مختلفة للغاية مثلما هو الحال بالنسبة للجميع".

وأضاف: "لكن على صعيد الراحة، والمقعد، والمقود، والأزرار وكلّ تلك الأمور، ربّما قد أودّ تغيير بعض الأشياء ، سيكون من الجيّد الحصول على يومٍ في السيارة. لذا أتطلّع قدمًا لذلك".

وأظهرت أستون مارتن تحسّنًا في الأداء مؤخّرًا، بالرغم من أنّها عانت عطلة نهاية أسبوع صعبة في المكسيك نتيجة ارتفاعها عن سطح البحر.

وقال ألونسو أنّه يُرحّب بحقيقة أنّ بحقيقة أنّ الفريق يتقدّم إلى الأمام، لكنّه يعتقد بأنّه لن يكون هناك أي شعور بالرضا الحقيقي إلى حين التواجد في المقدّمة.