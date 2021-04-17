ألونسو: الافتقار للثقة في سيارة ألبين مكلفة على حلبة إيمولا ذات الطراز القديم

بعد حلوله تاسعًا في التجارب الثالثة صباح السبت في إيمولا، عانى ألونسو في التصفيات وبالكاد عبر إلى القسم الثاني الذي تذيّل ترتيبه.

وضمن حصّة تصفياته الثانية منذ عودته إلى الفورمولا واحد بعد غياب عامين، تواجد ألونسو على بُعد أربعة أعشارٍ من الثانية عن القسم الثالث مُسجّلًا زمنًا متطابقًا مع زمن نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز.

في الأثناء بلغ زميله إستيبان أوكون القسم الاثلث وسينطلق ثامنًا، لتكون هذه المرّة الأولى التي يتأهّل فيها زميلٌ لألونسو في مركزٍ أفضل منه منذ جائزة ماليزيا الكبرى 2017.

وقال الإسباني: "لم أكن سريعًا. بدت السيارة جيّدة والتوازن جيّد، وكلّ مرّة أكملت فيها لفّة فقد كنت سعيدًا بالشعور داخلها، لكنّها كانت أبطأ بكثير لتتواجد في مركزٍ أفضل".

وأكمل: "سيكون سباقًا قاسيًا بالانطلاق من الخلف. إيمولا لا توفّر الكثير من التجاوزات، لذا سيكون سباق معاناة في الخلف".

وقال ألونسو أنّ ألبين أدخلت بعض التعديلات "الطفيفة" على السيارة بين التجارب الحرّة الثالثة والتصفيات، وأنّ السبب الرئيسيّ وراء معاناته يعود إلى افتقاره للثقة في السيارة في ظلّ مواصلته التعوّد عليه ورفع سرعته.

وقال حيال ذلك: "لا أعتقد بأنّ التغييرات أحدثت فارقًا كبيرًا في الأداء لأكون صادقًا".

وأضاف: "لو كان شعوري بالسيارة مختلفًا في التصفيات عن التجارب الثالثة فربّما لأدركت أنّنا سرنا في وجهة خاطئة أو شيئًا ما، لكنّ الشعور داخل السيارة كان جيّدًا في التصفيات وكان مماثلًا للتجارب الثالثة، لذا أعتقد بأنّ الأمر يعود لي".

وأكمل: "عندما تكسب عُشرين أو ثلاثة فإنّك تتقدّم خمسة أو ستّة مراكز، أعتقد بأنّني أحتاج للقيام بعملٍ أفضل".

واختتم بالقول: "أحتاج لفهم حدود السيارة على الحلبات الصعبة. تحتاج للتمتّع بمستوى ثقةٍ عالٍ على حلبة متطلّبة مثل هذه. هذه الحلبات من الطراز القديم تتطلّب بعض الثقة في السيارة للضغط نحو الحدود القصوى في التصفيات. ربّما لست في ذلك المستوى بعد. سأحاول التحسّن للسباق المقبل".