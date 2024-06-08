ألونسو: الأجواء المتقلبة ستجعل من جائزة كندا "مغامرة كبيرة"
قال فرناندو ألونسو أن جائزة كندا الكبرى ستكون "مغامرة كبيرة" مع الأجواء المتقلبة المتوقع أن تستمر على مدار نهاية الأسبوع.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
استمرت التجارب الحرة الأولى كمجريات على المسار لحوالي 39 دقيقة فقط بعد محاولة العاملين في الحلبة إزالة المياه الراكدة بعد تساقط الأمطار بغزارة.
وبعد بعض اللفات على إطارات إنترميديت، برز خط جاف على المسار ليمنح السائقين فرصة استعمال إطارات سوفت في اللفات الأخيرة.
وبينما انطلقت التجارب الثانية على مسار سمح باستخدام الإطارات الملساء منذ البداية، إلا أن الأجواء ازدادت سوءًا بعد ذلك.
وفي ظل توقعات الطقس بأجواء أكثر تقلبًا يومي السبت والأحد، فإن ألونسو متصدر تجارب الجمعة أوضح بأن هذه الجولة ستلعب لصالح الفرق التي يكون رهانها هو الأفضل مع اختيارات الإطارات والإعدادات.
حيث قال: "سيكون الأمر بمثابة مغامرة دومًا حول ماهية الإطار الذي تستخدمه وفي أية لحظة. لنرى إذا ما سنفلح في الاختيار".
وأضاف: "كانت تجارب اليوم صعبة على الجميع. لم نقم بالكثير من اللفات في الحصة الأولى، وكذلك الثانية، لم نجمع لفات جيدة في الأجواء الجافة ولا في الأجواء المبللة. كنا في وسط المجهول".
وتابع: "الوضع ربما سيكون هكذا في التصفيات والسباق كذلك، وعليه قد تكون المعلومات التي جمعناها مفيدة بعض الشيء. علينا أن نحلل البيانات التي لدينا وأن نكون دقيقين للغاية".
وأكمل: "أظن بأن القرار الصائب قد يمنحك خمس ثوان، فيما قد يخرجك القرار الخاطئ من السباق".
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