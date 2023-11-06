ألونسو اعتقد أن منصة التتويج "تبخرت" بعد أن تجاوزه بيريز في البرازيل
اعتقد فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن منصة التتويج "تبخرت" بعد أن تجاوزه منافسه سيرجيو بيريز سائق ريد بُل في اللفة ما قبل الأخيرة من سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد.
أحرز ألونسو منصة التتويج الأولى له منذ سبعة سباقات بطريقة مذهلة بعد منافسة مشتعلة جمعته مع بيريز على حلبة إنترلاغوس.
وكان بيريز قد تجاوزه في المنعطف الأول من اللفة ما قبل الأخيرة، لكن الإسباني عاد بعد لفة بتجاوز رائع ليستعيد المركز الثالث.
وعبر خط النهاية بفارق ضئيل جداً أمام منافسه المكسيكي لم يتجاوز 0.053 ثانية.
واعترف ألونسو باعتقاده أنه خسر المنصة بعد أن تجاوزه بيريز، لكنه أشار إلى مناورة المكسيكي أثناء الكبح في المنعطف الأول أتاحت له فرصة استعادة المركز في اللفة الأخيرة.
فقال: "بالنسبة لي، كانت 30 لفة من ضغط تشيكو، لكن وحين تجاوزني قبل لفتين من النهاية، قلت في نفسي ’حسناً، لقد تبخر المركز، لم تعد منصة التتويج ممكنة بعد الآن’".
وأكمل: "لكنه كبح متأخراً في المنعطف الأول، حينها قلت في نفسي ’حسناً، سأضغط في المنعطف الرابع’".
ومنصة التتويج هذه، إضافة لمركز زميله لانس سترول الخامس، بمثابة جائزة سخيّة لفريق أستون مارتن بعد عدة جولات بوتيرة ضعيفة تراجع الفريق بسببها من المركز الثالث إلى الخامس ضمن ترتيب بطولة المصنعين.
نتيجة لذلك، أهدى ألونسو منصة التتويج هذه إلى جميع العاملين في المصنع.
فقال: "هذه النتيجة المذهلة من عمل الفريق. لقد عانينا في الأشهر المنصرمة، خاصة في الجولتين الأخيرتين مع الانسحابات".
وأكمل: "لذا، منصة التتويج مهداة لهم، لجميع العاملين في المصنع لمواصلة القتال حتى اللفة الأخيرة".
وأردف: "ما زلنا نتعلم مع هذه السيارة، هذه السيارات معقدة جداً من الناحية الانسيابية".
واختتم: "كنا نجرب بعض الأمور لإيجاد الطريق المناسب لسيارة العام المقبل دون أن ننسى أننا ما زلنا ننافس هذا الموسم. أنا مسرور من هذه النتيجة".
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