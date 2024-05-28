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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

ألونسو اعتقد أنه أنهى سباق موناكو في المركز العاشر

اعتقد فرناندو ألونسو بأنه حصل على نقطة في سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد، حتى تم إبلاغه بأنه أنهى السباق في المركز الحادي عشر عند عبور خط النهاية.

خلدون يونس
خلدون يونس
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

قضى سائق أستون مارتن جزءاً كبيراً من السباق يساعد فريقه عبر بناء فارق لزميله لانس سترول، كي يتمكن الكندي من دخول منصة الصيانة واستبدال إطارات ميديوم والحفاظ على مركزه.

وتوقع ألونسو أن هذه الجهود كانت بهدف تسجيل نقطة المركز الأخير، وعندما تعرض سترول لانثقاب إطاره بعد الارتطام بالحائط، حمل الإسباني المسؤولية لتسجيل النقطة الأخيرة.

وذلك أدى لدفاعه بنجاح أمام دانيال ريكاردو، على الرغم من أن إطاراته ميديوم كانت مستهلكة، لكنه استطاع الحفاظ عليها حتى وقت متأخر من السباق، إلا أنه شعر بالإحباط عندما اكتشف أن جهوده ذهبت سدى.

حيث قال: "لقد أصبتُ بالحيرة لأننا عندما بنينا الفارق وكان لانس أمامي بعد التوقفات، قالوا 'حسناً، لقد ضمنّا المركز العاشر' قمنا بكل هذا من أجل تلك النقطة الأخيرة".

وأضاف: "ثم تعرض لانس لانثقاب، قلت، 'أوه، الآن لدي كل المسؤولية على عاتقي مع إطارات قديمة جداً لتسجيل هذه النقطة'، كنت أقود لمدة 50 لفة معتقداً أنني في المركز العاشر!".

وأردف: "عندما عبرت خط النهاية وأخبروني بالمركز 11، قلت في نفسي: 'إذن، كان كل هذا التوتر من أجل لا شيء’".

واسترسل: "لا أعرف [لماذا حدث ذلك]. عندما انتهت فترة العلم الأحمر، كان لانس في المركز العاشر، وكنت في المركز 12. ثم في لحظة ما أعادوا ساينز إلى المركز الثالث".

واستطرد: "لذا كنا في المركزين 12 و14، وكان يجب أن نكون في المركزين 13 و14، لكن لانس كان أمام دانيال ولم يكن من المفترض أن يكون".

واستكمل: "لذا لا أعرف في أي مركز بدأت، ولا أعرف في أي مركز كنت أقود".

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فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ويرى ألونسو أن كيفية سير السباق، التي قلّصت من استراتيجية التوقف بسبب العلم الأحمر المبكر بعد حادثة كيفن ماغنوسن وسيرجيو بيريز في اللفة الأولى، يجب أن تعيد فتح النقاش حول تغيير الإطارات تحت العلم الأحمر.

حيث شعر أن هذا حرم السباق من "النقطة الوحيدة المثيرة للاهتمام"، وشعر أن الذهاب حتى النهاية على التركيبة المتوسطة "ميديوم" - بعد أن بدأ بالإطارات القاسية "هارد" - كان نوعاً من المخاطرة التي لم تنجح في النهاية.

حيث قال الإسباني: "عندما يكون هناك علم أحمر ثم تبدّل الإطارات وتذهب إلى النهاية، فإن النقطة الوحيدة المثيرة للاهتمام في سباق موناكو هي التوقفات التي يجب عليك القيام بها". 

وأضاف: "إذا أزلت هذا الإثارة من وقفات تبديل الإطارات، فإنه يصبح بلا شيء".

وأردف: "ربما يعيد ذلك فتح بعض النقاشات حول ما يمكن القيام به أثناء فترة العلم الأحمر، عدم تغيير الإطارات أو الالتزام بالإطارات نفسها أو شيء من هذا القبيل، وإلا فهناك مواقف معينة تتأثر فيها جودة السباق".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

Watch: F1 2024 Monaco GP Review – Leclerc Finally Breaks the Curse

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