أثنى فرناندو ألونسو على نفسه خلال جائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1، مؤكدًا أن كونه "سائقًا جيدًا جدًا" سمح له بتحويل استراتيجية التوقف مرة واحدة إلى نتيجة مفاجئة منحت أستون مارتن نقاطًا.

وقد أنهى السائق الإسباني السباق في المركز التاسع على حلبة زاندفورت يوم الأحد، بعدما انطلق من المركز الثامن عشر، ليحصد ثاني نتائج أستون مارتن التي تمنح نقاطًا في موسم 2026، بعد المركز العاشر في موناكو في يونيو.

وكانت الطريقة التي انتزع بها ألونسو المركز التاسع مثيرة للإعجاب أيضًا، إذ وصل إلى اللفة 34 مستخدمًا مجموعة من الإطارات اللينة قبل الانتقال إلى الإطارات القاسية لبقية السباق المكون من 72 لفة.

وجاء ذلك في الوقت الذي اتبع فيه سائقون آخرون استراتيجية تضمنت توقفين على الأقل، ولذلك انتظر بطل العالم مرتين بصبر خلف السائقين الذين كانوا يستعدون لدخول ممر الصيانة، ثم استفاد إلى أقصى حد من التوقف المتأخر أثناء قيادته في هواء نقي.

وقال ألونسو، عندما سُئل عن كيفية نجاحه في تنفيذ الخطة: "أنا سائق جيد جدًا. لم تكن تلك هي الخطة. أعتقد أن الخطة كانت التوقف مرتين واتباع نهج أكثر تقليدية".

وأكمل: "لكن علينا أحيانًا أن نحيد قليلًا عما هو طبيعي. عندما نكون وسط الزحام، لا يمكننا استخدام إمكاناتنا".

وأردف: "نحن أسرع في المنعطفات، لكننا أبطأ على الخطوط المستقيمة من السائقين أمامنا، ونبقى عالقين خلفهم".

وتابع: "لذلك، بمجرد أن يكون المسار أمامنا خاليًا، نحاول استغلاله، حتى لو لم يكن ذلك الأداء الأمثل والاستراتيجية المثلى، وهذا ما فعلناه اليوم".

وجاءت نتيجة ألونسو بعدما جلبت أستون مارتن هيكلًا مختلفًا جذريًا إلى بودابست في الجولة السابقة، قبل أن تجلب محرك هوندا مطورًا إلى هولندا.

وقد عملت التحديثات بشكل جيد حتى الآن، إذ لم يعد الفريق البريطاني أبطأ فرق الفورمولا 1، وهو اللقب الذي أصبح الآن من نصيب الوافد الجديد كاديلاك، لكن عطلة نهاية أسبوع زاندفورت لم تبدأ بشكل إيجابي.

وتأهل ألونسو في المركز الأخير للسباق القصير، بينما كان زميله في الفريق لانس سترول في المركز التاسع عشر، بعدما واجه مشاكل في قابلية القيادة بسبب عدم عمل وضع القيادة على الخطوط المستقيمة، ما تسبب في إغلاق مكابحه عند المنعطف الأول.

وأنهى سترول والسائق الإسباني السباق القصير في المركزين السابع عشر والثامن عشر على التوالي، قبل خوض حصة تأهل أكثر احترامًا لسباق الأحد، حيث احتلا المركزين الثامن عشر والتاسع عشر أمام هاس وكاديلاك.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن وألكسندر ألبون، ويليامز الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

ويرى ألونسو أن أستون مارتن لن تكون "منافسة" في مونزا منخفضة الارتكازية في الجولة المقبلة، لكن زاندفورت مثلت مع ذلك "خطوة أخرى إلى الأمام" للفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له.

وأضاف: "خصوصًا من ناحية الهيكل. جلبنا أربعة أو خمسة مكونات إلى هنا".

وتابع: "كما تم فهم حزمة بودابست خلال فترة التوقف، ومع توفر جميع البيانات بعد السباق، قمنا بضبط الإعدادات قليلًا حول تلك المواصفات الجديدة، إلى جانب الأجزاء الجديدة".

واسترسل: "أعتقد أننا الآن نعمل على تحسين الهيكل ونتمكن من استخراج أقصى ما يمكن منه".

واستكمل: "أما بالنسبة إلى المحرك، فالأمر أكثر صعوبة. لا أعتقد أنه يمكننا أن نكون حاسمين بشأن ما إذا كانت لدينا قوة أكبر أم لا".

واستطرد: "من ناحية السائق، فإنك تنتقل من حلبة إلى أخرى بعد سباق واحد فقط، ولذلك كانت قابلية القيادة صعبة خلال عطلة نهاية الأسبوع".

واختتم: "نحن نعاني مجددًا عند خفض نسب السرعة، كما نعاني من كبح المحرك من منعطف إلى آخر. لذلك، كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة من هذه الناحية".