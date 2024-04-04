ألونسو: احتمال ترك فيرستابن لصفوف ريد بُل "معدومة"

يرى الإسباني بطل العالم مرتين أن احتمالات خروج الهولندي "المسرور" من صفوف فريقه ريد بُل "معدومة"، رغم الجدل الدائر حالياً ضمن صفوف العلامة النمساوية وصراع القوى الذي تسرّب للإعلام مؤخراً.

ولطالما تكلم ألونسو حول مستقبله مع أستون مارتن مشدداً أن البقاء معهم هو أولويته، مشيراً إلى أنه الوحيد من أبطال العالم الثلاثة الحاليين، الذي لا يمتلك عقداً لموسم 2025.

وذلك يعني أنه ضمن قائمة السائقين المتاحين للانضمام إلى كل من ريد بُل ومرسيدس.

واعترف ألونسو أنه يريد تقييم مستقبله قبل العطلة الصيفية، لكنه عبّر عن عدم اقتناعه بفكرة ترك فيرستابن لفريقه ريد بُل، مؤكداً أن هذه الاحتمالات معدومة.

فقال: "في حال ترك ماكس فريقه ريد بُل، ربما قد يؤثر ذلك على مستقبلي. لكنني أعتقد أن احتمالات حصول ذلك معدومة..".

وأكمل: "ما أريده هو التركيز على نفسي، أنا هنا لخوض هذا السباق، وقبل العطلة الصيفية سأتخذ قراري حيال رغبتي مواصلة خوض السباقات أم لا".

وأردف: "في حال أردتُ المواصلة، فسأبحث عن أفضل احتمالاتي".

وحين سُئِل حيال التقدم الذي حققته أستون مارتن، أجاب ألونسو: "أنا مسرور جداً. أعتقد أن الموسم الماضي كان جيداً لنا وما زلت مسروراً به".

وأكمل: "شعوري جيد مع الفريق، وأفضل أن نكون في موقع أقوى".

وسط الشائعات بأن أستون مارتن قدمت عقداً مغرياً للغاية بمبلغ مالي كبير لمحاولة ضمّ آدريان نيوي عبقري التصميم لدى ريد بُل، أكد ألونسو مجدداً على طموحات فريقه المرتفعة.

فقال: "ليس هناك أي فريق حاليّ يمتلك الطموحات والخطط المستقبلية التي يمتلكها فريق أستون مارتن".