ألونسو: "إنه لشرف عظيم" أن أعمل مع نيوي
ضمن تصريحات سابقة، أكد فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أنه يشعر "بالشرف العظيم" لفرصة العمل مع عبقري التصميم آدريان نيوي، الذي وقّع عقداً للانضمام إلى الفريق.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن وماكس فيرستابن وأدريان نيوي، ريد بُل
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
عقد فريق أستون مارتن مؤتمراً صحفياً في معقله في سيلفرستون، حيث تمّ الإعلان بشكلٍ رسمي عن ضمّ نيوي إلى الحظيرة البريطانيّة.
بعد أشهر من التكهّنات بشأن مستقبله، حيث بدا في مرحلة أولى على إثر إعلان مغادرته صفوف ريد بُل مطلع العام المقبل أنّ فيراري من أبرز المرشّحين لنيل توقيعه، لكنّ أستون مارتن برزت بعد ذلك على رأس قائمة المرشّحين.
وبدا أنّ الطرفين توصّلا إلى اتّفاقٍ فعلي، خاصة بعد زيارة نيوي السريّة لمنشأة الفريق في سيلفرستون، لكنّ الإعلان الرسمي تأخّر حتّى الآن بالنظر إلى ترجيح وجود بندٍ سري في اتّفاقه مع ريد بُل يقضي بتأخير إعلان وجهته المقبلة حتّى سبتمبر.
ويُواصل نيوي العمل مع ريد بُل حتّى الرُبع الأوّل من العام المقبل، لكن مع استبعاده بشكلٍ بديهي من أنشطة الفورمولا 1.
وينضمّ نيوي إلى فريق أستون مارتن بسجلٍ مظفّرٍ كأحد أفضل المصمّمين على مرّ التاريخ في البطولة.
وكان ألونسو قد أدلى بتصريح سابق لـ "DAZN" حول احتمالية حصول مثل هذه الخطوة، فقال: "إن وقّع نيوي في يوم من الأيام مع أستون مارتن، فإنه لشرف عظيم لي العمل معه، لأنه الأفضل في التاريخ".
وأكمل: "إنه عبقري هذه الرياضة، وسيكون من المذهل العمل معه. لكت في حال لم يحصل ذلك (لم يوقّع)، فلا بأس".
وأضاف: "حتى لو انضمّ إلينا ولم يتبقَ من مسيرتي سوى 6 أشهر أو عام واحد، فلا مشكلة لديّ في ذلك أيضاً".
وأردف: "سنرى، هناك الكثير من العوامل والأمور المترابطة، ولا أودّ التفكير فيها الآن".
ومن الجدير بالذكر أن الاحترام بين ألونسو ونيوي متبادل، حيث اعترف عبقري التصميم في مقابلة له العام الماضي، أنه كان يأمل بالعمل يوماً ما مع الإسباني المخضرم.
وحين سُئِل في مقابلة مع قناة "بي بي سي" عام 2023، عن السائق الذي يودّ لو عمل معه، أجاب نيوي: "لناحية السائقين، فرناندو هو سائق لطالما أردتُ العمل معه".
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