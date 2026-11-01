فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

ألونسو: "إحباطي يفوق كلّ تصوّر"

أكّد فرناندو ألونسو أن "إحباطه يفوق كل تصور" بعدما تسببت مشكلة في وحدة الطاقة بإنهاء مشاركته مبكرًا في تصفيات جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1.

منشور: 01-11-2026

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فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: جيمس ساتون

اكتفى سائق أستون مارتن بالمركز الثامن عشر، بعدما لم يتمكن من تسجيل سوى لفّة سريعة واحدة، قبل أن تتوقف سيارته "آي.ام.آر46" في منطقة الملعب بحلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، قبل 11 دقيقة من نهاية القسم الأول من التصفيات.

وكانت تلك لحظة محبطة للغاية لبطل العالم مرتين، الذي كان يتصدر ترتيب 11 سائقًا في ذلك الوقت، قبل أن يتراجع في نهاية المطاف إلى منطقة الإقصاء، بفارق 0.387 ثانية عن التأهل إلى القسم الثاني.

وقال ألونسو: "هناك مشكلات كبيرة تتعلق بدرجات الحرارة لدى الجميع. لذلك، عندما تنطلق من الخلف، لا توجد أي طريقة تتيح لك متابعة السيارات عن قرب أو القيام بشيء من هذا القبيل.

وأضاف: "ليس هناك الكثير مما يمكننا فعله. أعتقد أننا أضعنا فرصة كبيرة. لذا، نعم، إحباطي يفوق كل تصور. لكن هذه هي قصة هذا العام".

وبذلك، حُرم ألونسو من بلوغ القسم الثاني من التصفيات للمرة الثالثة خلال آخر خمس جولات، بعدما شهد مستواه تحسنًا منذ إدخال أستون مارتن تحديثاتها في بودابست وزاندفورت، على جانبي العطلة الصيفية.

وعندما سُئل ألونسو عمّا إذا كان بلوغ القسم الثالث من التصفيات ممكنًا حتى في المكسيك، أجاب، علمًا أن زميله في الفريق لانس سترول تأهل في المركز العشرين: "ربما كان ذلك صعبًا".

وأردف: "كنا في المراكز 12 و13 و11، لذا كنا ضمن النطاق المؤهل. لو سجلنا لفّة جيدة، فربما كان ذلك ممكنًا، لكنني أعتقد أن هذا كان سيكون تفاؤلًا مفرطًا. ربما كان المركزان 13 أو 12 هما موقعنا الطبيعي اليوم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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