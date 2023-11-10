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ألونسو: إبقاء بيريز خلفي في البرازيل كان أصعب من الفوز أمام شوماخر في إيمولا 2005

يعتقد فرناندو ألونسو أن إبقاء سيرجيو بيريز خلفه في الدقائق الأخيرة من عمر سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد كان أصعب من فوزه الأيقوني في إيمولا عام 2005 في مواجهة مايكل شوماخر.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
منشور
فرناندو ألونسو، رينو أمام مايكل شوماخر، فيراري

قدم سائق أستون مارتن تحفة قيادية فنية على حلبة ساو باولو حين صدّ هجمات بيريز الأسرع منه على متن سيارة ريد بُل، ورغم أن المكسيكي تجاوزه في اللفة ما قبل الأخيرة، لكن الإسباني ردّ عليه بتجاوز في اللفة الأخيرة.

واشتدت منافستهما حتى خط النهاية ليكون المركز الثالث من نصيب ألونسو وبفارق 0.053 ثانية فقط أمام بيريز.

ونجاح ألونسو في مواجهة سيارة أسرع منه ذكّر المتابعين بلمحات من أدائه في سباق سان مارينو 2005، حينها كان يلاحقه مايكل شوماخر على متن فيراري في إيمولا خلال اللفات الـ 12 الأخيرة، لكنه تمكن من الدفاع عن مركزه ليحقق فوزاً رائعاً.

وحين سُئِل حول هذين السباقين، أشار ألونسو إلى أن فوزه في سان مارينو كان وفقاً لقواعد أكثر وضوحاً لأن "دي آر أس" لم يكن موجوداً حينها وبفضل خصائص حلبة إيمولا الضيقة والملتوية.

فقال: "كان فوز 2005 أسهل، فلم يكن هناك ’دي آر أس’. الآن مع ’دي آر أس’ يبدو الأمر مختلفاً بعض الشيء وعليك تعديل الأمور والتعامل معها بشكل مختلف كذلك".

وأردف: "إدارة الإطارات كانت مختلفة جداً حينها، حيث كان بوسعك ربما الضغط على الإطارات للحد الأقصى".

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وكان استعمال ’دي آر أس’ قد صب لمصلحة ألونسو في اللفة الأخيرة بعد كبح متأخر من بيريز في المنعطف الأول.

"نعم، في 2005 حين تخسر المركز فإنك تخسره ولا يمكنك استعادته أبداً، أما هنا فقد حظيت بفرصة ثانية" قال ألونسو.

كما أثنى الإسباني على تصميم حلبة البرازيل الذي يسمح بالتنافس القوي، فأضاف: "حين تكمل تجاوزاً في المنعطف الأول فهناك فرصة كبيرة لاستعادة المركز في المنعطف الرابع".

وأكمل: "لهذا نرى معارك جميلة دائماً في انترلاغوس. لقد كانت جولة رائعة كما هو الحال دوماً في البرازيل".

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