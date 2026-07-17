أكد فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين - الذي ينافس مع فريق أستون مارتن الذي جاء موسمه في الفورمولا 1 لعام 2026 بعيدًا جدًا عن التوقعات وتراجع إلى آخر شبكة الانطلاق - أنه لا يتوقع تحقيق نتيجة قوية أيضًا على حلبة سبا-فرانكورشان.

لكن الحماس الأكبر بالنسبة للسائق الإسباني يتمثل في نهائي كأس العالم لكرة القدم، الذي سيقام مساء الأحد، حيث ستواجه إسبانيا حاملة اللقب الأرجنتين في النهائي بمدينة نيويورك. ومع انطلاق المباراة النهائية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا، سيضطر ألونسو إلى التسابق مع الزمن بعد نهاية السباق حتى لا يفوته اللقاء.

"ستكون عطلة نهاية الأسبوع مختلفة، لأن توقعاتنا ليست مرتفعة جدًا" قال ألونسو للصحفيين قبل جائزة بلجيكا الكبرى.

وأضاف: "من الواضح أن أولويتي الكبرى يوم الأحد هي العودة إلى المنزل ومشاهدة المباراة".

وتابع: "حتى لو كنت في آخر شبكة الانطلاق، فما زلت أستمتع بما أفعله. ففي النهاية، أنا أتسابق ضد 21 سيارة أخرى على الحلبة. في اللحظة التي تغلق فيها خوذتك، تشعر بالسعادة داخل قمرة القيادة".

وأكمل: "وخلال هاتين الساعتين، تنفصل تمامًا عن العالم الخارجي، وتركز فقط على السباق في عالمك الخاص. لكن بمجرد أن أخرج من السيارة، سينصب تركيزي بالكامل على مشاهدة المباراة، إذا تمكنت من اللحاق بها".

واعترف ألونسو أيضًا بأنه من المرجح أن يفوته جزء كبير من المباراة، قائلًا: "الأمر صعب، لأن علينا العودة بالطائرة بعد السباق. لذلك، أعتقد أنني سأتمكن من مشاهدة الشوط الثاني فقط يوم الأحد، وربما سأفوت الشوط الأول".